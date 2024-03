Stars Justin Bieber: Das sagt Hailey zu den Gerüchten

Justin Hailey Bieber - Grammys 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2024, 10:00 Uhr

Die 27-jährige Ehefrau des Sängers spricht über die angebliche Ehekrise.

Hailey Bieber will nichts von einer angeblichen Ehekrise mit Justin wissen.

Das 27-jährige Model gratulierte dem Popstar, der am 1. März seinen 30. Geburtstag feierte, mit einem süßen Instagram-Post zum Geburtstag. Mit dem Beitrag will Hailey womöglich auch die zahlreichen Gerüchte über eine baldige Trennung der beiden im Keim ersticken. In ihrem Posting schrieb sie zu einem Video, das einen Kuss zwischen ihr und Justin zeigt: „30!!!!???!?? Das ging schnell. Worte können nicht beschreiben, wie wunderbar du bist. Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens, ein Leben lang.“

Hailey und Justin sind bekanntlich gläubige Christen und besuchen regelmäßig die Gottesdienste ihrer Kirchengemeinde. Spekulationen über eine Ehekrise waren aufgekommen, nachdem Haileys Vater Stephen Baldwin die Netzgemeinde dazu aufgefordert hatte, für das Paar zu beten. Der Schauspieler hatte einen Post von Victor Marx, dem Gründer von ‚All Things Possible Ministries‘, geteilt, in dem Marx zu einer Gesangsaufnahme von Justin schrieb: „Christengemeinde, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, dann nehmt euch einen Moment, um ihnen ein kleines Gebet zu schicken, damit sie Weisheit und Schutz erhalten und sich dem Herrn widmen.“ Baldwin hatte den Beitrag geteilt und seine Tochter verschiedenen Berichten zufolge damit ziemlich verärgert.