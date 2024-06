Emotionaler Post zum Vatertag Justin Biebers Mama meint: „Du wirst der beste Papa aller Zeiten sein“

Justin Bieber mit den zwei wichtigsten Frauen in seinem Leben: Mama Pattie Mallette (l.) und Ehefrau Hailey. (ae/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 11:06 Uhr

Noch ist Justin Bieber kein Vater, doch in wenigen Monaten soll sein erstes Kind zur Welt kommen. Seine Mutter Pattie Mallette kann das offenbar kaum abwarten. Sie machte ihrem berühmten Sohn via Instagram am amerikanischen Vatertag Mut für die neue Aufgabe.

Justin Bieber (30) hat zum amerikanischen Vatertag am 16. Juni Vorschusslorbeeren von seiner Mutter bekommen. "Du wirst der beste Papa aller Zeiten sein", prophezeite Pattie Mallette (49) dem Sänger, der sich mit seiner Frau Hailey Bieber (27) auf das erste Kind freut.

Video News

Pattie Mallette postet mehrere Bilder ihrer schwangeren Schwiegertochter

Am Sonntag nutzte Mallette ihre Instagram-Seite, um Justin Bieber als baldigen Vater zu würdigen. Es ist das erste Mal, dass sich die werdende Großmutter zu dem Babyglück ihres berühmten Sohnes äußert. "Alles Gute zum Vatertag, Justin. Du wolltest schon immer Vater sein, seit ich mich erinnern kann. Du hast so viel Liebe zu geben", schwärmte sie zu drei Bildern des Paares, auf dem auch Hailey Biebers Bauch zu sehen ist. "Du wirst der beste Papa aller Zeiten sein. Du bist es bereits." Weiter beteuerte sie: "Ich liebe dich!"

Ein Bild zeigt ihre schwangere Schwiegertochter in einem weißen Spitzenkleid, während Justin Bieber seine Hände auf den Bauch legt. Es stammt aus dem Fotoshooting, das für die Bekanntgabe der Schwangerschaft am 9. Mai verwendet wurde. Zudem postete Mallette ein Bild des glücklichen Paares, das einen leidenschaftlichen Kuss teilt, während die werdende Mutter bei einer offenen Bluse ihren Babybauch zeigt. Schließlich veröffentlichte Mallette noch ein Selfie von Hailey, auf dem ebenfalls ihr wachsender Bauch zu sehen ist.

In ihrer Instagram-Story bekundete sie zudem, dass sie "so aufgeregt" sei, dass ihr Sohn Vater werde. Sie teilte auch eines von Hailey Biebers Fotos, auf dem sie mit hochgehobenem T-Shirt posiert, um ihren Bauch zu zeigen, mit der Bildunterschrift: "Schöne Mama".

Seit September 2018 verheiratet

Der Sänger und das Model kennen sich bereits seit etlichen Jahren. Von Dezember 2015 bis Januar 2016 waren sie erstmals kurz zusammen, trennen sich jedoch wieder. Sie versöhnten sich schließlich im Juni 2018 und heirateten drei Monate später standesamtlich. Ein Jahr später feierten sie im September 2019 ein großes Hochzeitsfest in South Carolina. Seitdem gab es immer wieder Spekulationen über eine Schwangerschaft, aber auch über Eheprobleme.

Anfang Mai gaben die Biebers dann mit einem Video auf ihren Instagram-Accounts bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Es wurde nicht bestätigt, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten ist, aber laut "TMZ" soll sie bei der Verkündung bereits mehr als sechs Monate lang schwanger gewesen sein, sodass das Baby am Ende des Sommers, möglicherweise August oder September, zur Welt kommen könnte.