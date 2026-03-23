Film Meryl Streep nahm zahllose Versionen für geheime ‚Project Hail Mary‘-Cameo auf

Meryl Streep arriving at the 76th Primetime Emmy Awards LA SEpt 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 15:00 Uhr

Meryl Streep nahm „eine Million verschiedene Versionen“ für ihren Cameo-Auftritt in ‚Project Hail Mary‘ auf.

Die 76-jährige Schauspielerin verleiht ihre Stimme dem neuen Sci-Fi-Film mit Ryan Gosling, der den Lehrer und Astronauten Dr. Ryland Grace zeigt. Dieser wacht auf einem Raumschiff ohne Erinnerung daran auf, wie er dorthin gekommen ist, und trifft später auf einen unerwarteten Verbündeten in Form eines intelligenten Außerirdischen. Um Grace bei der Kommunikation mit seinem neuen Freund – den er Rocky nennt – zu helfen, entwickelt er ein Übersetzungssystem und wählt aus einem vorgegebenen Menü Stimmen für das Programm aus, von denen eine schließlich Streep war.

Co-Regisseur Chris Miller sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Sie war so unterhaltsam, aufmerksam und verspielt und hat eine Million verschiedene Versionen aufgenommen: ‚Ich mache noch mehr. Möchtest du, dass ich das ausprobiere? Oder das?'“ Miller erinnerte sich, dass der Prozess damit begann, dass Leute am Set „eine Menge alberner Stimmen“ machten, um Gosling zum Lachen zu bringen. Er erklärte: „Als wir am Set waren, haben wir selbst viele alberne Stimmen gemacht. Wir haben Leute aus dem Team Stimmen sprechen lassen, nur damit Ryan lachen konnte und die Figuren etwas hatten, worauf sie reagieren konnten.“ Sein Kollege Ryan Lord fügte hinzu: „Wir haben versucht, uns Stimmen vorzustellen, die in so eine Text-zu-Sprache-Übersetzung vorinstalliert sein könnten.“

Das Duo entschied plötzlich, dass es „Spaß machen“ würde, Streep mit ins Boot zu holen, und machte sich an die Arbeit. „Wir dachten: Wäre es nicht lustig, Meryl Streep zu holen? Und Ryan sagte einfach: ‚Sie kann alles.‘ Und das war perfekt“, erinnert sich Miller.

Neben den Platzhalter-Stimmen am Set spielte Gosling auch mit einer echten Puppe statt mit einer CGI-Figur. James Ortiz, ein Theaterdarsteller, der unter anderem für Broadway-Produktionen wie ‚The Skin of Their Teeth‘ und ‚Into the Woods‘ bekannt ist, bediente eine aufwendige Puppe, die den außerirdischen Charakter Rocky darstellte. Er war bei den meisten Szenen mit der Figur am Set und fungierte als Goslings Spielpartner. Zur Herangehensweise erklärte Ortiz gegenüber ‚Variety‘: „Von Schauspieler zu Schauspieler wollte ich nie, dass Ryan das Gefühl hat, allein zu sein. Das wäre zu schwer. Ich meine, er sollte nicht Entscheidungen für eine seltsame, gesichtslose Kreatur treffen müssen.“

Das Produktionsteam passte das Set-Design an, um die Puppenspieler zu integrieren, hob Strukturen über den Studio-Boden an und baute Zugangspunkte ein, um Bewegung und Positionierung während der Dreharbeiten zu ermöglichen. Für einige Sequenzen wurde eine vollständig animatronische Version von Rocky verwendet, während komplexere Szenen digitale Unterstützung durch das Visual-Effects-Unternehmen Framestore erforderten. Ortiz fügte hinzu: „Wie man sich vorstellen kann, wäre es ziemlich unmöglich, eine Puppe, die sich zu einer Kugel zusammenrollt, durch ein Raumschiff zu bewegen. Hier kommen dann die digitalen Effekte ins Spiel.“