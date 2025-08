Stars Justin Timberlake macht Borreliose-Erkrankung öffentlich

Justin Timberlake - Royal Arena in Copenhagen 2018 - Lasse Lagoni/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 09:00 Uhr

Bei dem Sänger wurde eine 'unerbittlich schwächende' Borreliose diagnostiziert.

Bei Justin Timberlake wurde eine „unerbittlich schwächende“ Borreliose diagnostiziert.

Der 44-jährige Sänger und Schauspieler gab die Diagnose in einem Statement bekannt, das er nach der letzten Show seiner ‚Forget Tomorrow‘-Tour, die am Mittwoch (30. Juli) in der Türkei zu Ende ging, auf Instagram postete.

Der Musiker teilte seinen Fans mit: „Ich habe mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde mit Borreliose diagnostiziert – was ich nicht sage, damit ihr Mitleid mit mir habt, sondern um etwas Licht in das zu bringen, womit ich hinter den Kulissen zu kämpfen habe.“ In seiner Erklärung heißt es weiter, die Diagnose erkläre, „warum er auf der Bühne steht und massive Nervenschmerzen hat oder einfach nur eine verrückte Müdigkeit oder Übelkeit verspürt“.

Timberlake musste sich entscheiden: „Ich stand vor einer persönlichen Entscheidung. Aufhören zu touren? Oder weitermachen und es herausfinden.“ Der Sänger, der als Mitglied der Boyband *NSYNC berühmt wurde, entschied sich dafür, weiterzumachen. „Die Freude, die mir das Auftreten bringt, überwiegt bei weitem den flüchtigen Stress, den mein Körper verspürte“, so Timberlake weiter und fügte hinzu: „Ich bin so froh, dass ich weitergemacht habe.“

Borreliose ist eine bakterielle Infektion, die durch Zecken auf den Menschen übertragen wird und Symptome wie Nervenschmerzen, Müdigkeit, kognitive Schwierigkeiten und chronische Krankheiten hervorrufen kann.