Stars Justin Trudeau ist ‚fasziniert‘ von Katy Perry

SiriusXM studios 2024 - Katy Perry - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 09:00 Uhr

Der frühere kanadische Premierminister und die Popsängerin sind ein Paar.

Katy Perry und Justin Trudeau „haben Spaß miteinander“.

Die Popsängerin und der ehemalige kanadische Premierminister begannen vor einigen Monaten, sich zu daten – und Justin soll nach der schwierigen Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire viel Freude mit Katy haben. Ein Insider verriet gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Justin hat in den letzten Jahren viele Umbrüche erlebt – sowohl in seiner beruflich-politischen Position als auch privat durch die Trennung von Sophie.“

Der 53-Jährige sei „viel glücklicher“ und genieße nun das Leben mit der erfolgreichen Sängerin. Der Insider ergänzte: „Er ist jetzt ein deutlich glücklicherer Mensch. Der Stress hat stark abgenommen. Und er ist fasziniert von Katy. Sie haben Spaß miteinander, lachen viel und reden über alles. Sein Leben hat sich sehr verbessert – und seine Beziehung zu Katy hat viel damit zu tun.“

Das Promi-Paar bemühe sich aktiv darum, trotz seines vollen Terminkalenders viel gemeinsame Zeit zu verbringen. „[Sie] sehen sich so oft wie möglich“, erklärte ein Politik-Insider aus Kanada. „Natürlich ist sie beschäftigt, aber er auch. Trotzdem unternimmt er zusätzliche Anstrengungen, um bei ihr zu sein, wann immer es geht – besonders, wenn es wichtig ist.“

Kürzlich wurde berichtet, dass Katy und Justin „viel gemeinsam haben“. Die beiden wurden Anfang des Jahres zusammen in Montreal gesehen und ein Insider verriet, dass es „eine Anziehung“ zwischen ihnen gebe. „Sie sind aneinander interessiert, aber es wird eine Weile dauern, bis sich zeigt, wohin das führt. Sie reist um die Welt, und er versucht gerade, sein Leben neu zu ordnen, seit er nicht mehr Premierminister von Kanada ist – aber da ist eine Anziehung. Sie haben vieles gemeinsam“, enthüllte damals ein ‚People‘-Insider.