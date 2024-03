Musik Kacey Musgraves: Neues Album spiegelt persönliches Wachstum wider

Kacey Musgraves - Met Gala 22 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2024, 08:00 Uhr

Die Country-Musikerin fühlt sich reifer und achtet mittlerweile mehr darauf, mit wem sie ihr Leben teilt.

Kacey Musgraves hat das Gefühl, dass sie im Leben „rücksichtslos“ sein muss.

Die Country-Sängerin verrät, dass sie sich selbst in den letzten Jahren besser kennengelernt hat. So mache sich die Musikerin keine Sorgen mehr darüber, Menschen aus ihrem Leben zu streichen, die ihr nicht gut tun. Im Gespräch mit ‚People‘ verrät die 35-Jährige: „Ich kenne mich selbst besser als in den letzten Jahren und auf den letzten Alben, und ich habe das Gefühl, dass ich genau da bin, wo ich sein muss.“

Diese Einstellung habe auch ihre Musik beeinflusst. Kaceys brandneues Album ‚Deeper Well’ erscheint diesen Freitag (15. März). „Ich denke, die Musik spiegelt das definitiv wider. Das Leben ist so kurz. Ich denke, man muss ein bisschen rücksichtslos sein, wenn es darum geht, Hindernisse für das Wachstum zu beseitigen“, erläutert die Grammy-Preisträgerin.

Als Beispiel führt sie auf: „Das könnte bedeuten, dass man seine Erwartungen an Familienmitglieder anpasst. Das könnte bedeuten, eine Freundschaft zu unterbrechen. Es könnte eine Trennung sein oder das Aufgeben einer Gewohnheit, die einem nicht mehr gut tut. Es geht darum, wach genug zu sein, um darauf zu achten, was der Fluss der Natur dir mitzuteilen versucht, was du brauchst.“