Musik Kacey Musgraves sorgt mit rätselhaften Konzertabsagen für Verwirrung

Kacey Musgraves - November 2025 - Avalon - Latin Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2026, 12:00 Uhr

Drei Konzerte der Country-Sängerin wurden ohne Angabe von Gründen gecancelt.

Kacey Musgraves hat ihre Fans überrascht, nachdem sie mehrere Konzerte ihrer Tour ohne Angabe von Gründen abgesagt hat.

Die Country-Sängerin hatte ihre ‚Middle of Nowhere‘-Tour im April angekündigt. Nun erhielten Fans E-Mails, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass drei Auftritte nur wenige Wochen vor Beginn gestrichen wurden. Betroffen sind das Eröffnungskonzert in Chicago am 20. August, ein Auftritt in Boston am 29. August sowie das Konzert in Brooklyn am 2. September. Ein Reddit-Nutzer veröffentlichte einen Screenshot der erhaltenen Absage. Darin heißt es: „Bitte beachten Sie, dass das Konzert von Kacey Musgraves, das für Samstag, den 29. August 2026, im TD Garden geplant war, abgesagt wurde. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“ Alle Tickets würden den Fans automatisch über die ursprüngliche Zahlungsmethode erstattet. Die Bearbeitungszeit betrage sieben bis zehn Werktage.

In allen betroffenen Städten waren jeweils mehrere Konzerte geplant. Für die übrigen Termine sind weiterhin Tickets erhältlich. Weder ein Sprecher der 37-Jährigen noch Kacey Musgraves selbst haben sich bislang zu den kurzfristigen Änderungen geäußert. Die Tour begleitet ihr neues Album ‚Middle of Nowhere‘, den Nachfolger von ‚Deeper Well‘ aus dem Jahr 2024. Kürzlich sprach die Musikerin über ihre augenzwinkernde Single ‚Dry Spell‘. Auf die Frage nach ihrer Lieblingszeile auf dem Album erklärte sie gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe noch nie zuvor über Selbstbefriedigung gesprochen. Deshalb ist das für mich eine Premiere: ‚Sitting on the washing machine.‘ Das ist nicht unbedingt die Lieblingszeile meiner Oma, aber meine wohl schon.“

Das Musikvideo zu dem frechen Song spielt in einem Supermarkt voller zweideutig geformter Früchte. Kacey erklärte, dass der ungewöhnlich ehrliche Track von ihrer tatsächlichen „Durststrecke“ inspiriert wurde, die „etwa anderthalb Jahre“ gedauert habe. Sie habe das Lied geschrieben, weil viele Menschen versuchten, anderen einzureden, wie aufregend ihr Liebesleben sei. „Ich wollte den Leuten einfach zeigen, wie wenig bei mir in dieser Hinsicht los war“, gestand die Grammy-Preisträgerin. „Man kann sich daran gewöhnen und sich darin sogar ziemlich wohlfühlen, weil man irgendwann sehr darauf bedacht ist, keine vorübergehenden Menschen mehr in sein Leben zu lassen.“