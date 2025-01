Er fehlte im Familienurlaub Kaia Gerber und Austin Butler: Liebes-Aus nach drei Jahren Beziehung?

Kaia Gerber und Austin Butler sollen sich getrennt haben. (ili/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 07:15 Uhr

Nach mehr als drei gemeinsamen Jahren sollen Model Kaia Gerber und Schauspieler Austin Butler wieder getrennte Wege gehen. Das Paar, das seine Beziehung stets privat hielt, soll die Liaison Ende 2024 beendet haben.

Model Kaia Gerber (23) und US-Schauspieler Austin Butler (33, "Elvis") sollen sich nach mehr als drei Jahren Beziehung getrennt haben. Eine Quelle bestätigte dem "People"-Magazin das Liebes-Aus des Paares.

Wie "TMZ" zuerst berichtete, sollen die beiden seit Ende 2024 getrennte Wege gehen. Ein klares Indiz dafür: Der "Elvis"-Darsteller war beim jüngsten Familienurlaub der Gerbers in Mexiko bereits nicht mehr dabei. Die Sprecher der beiden Stars haben bislang nicht auf Anfragen der Medien reagiert.

Private Beziehung

Die Liebesgerüchte um Gerber und Butler kamen erstmals im Dezember 2021 auf, als die beiden gemeinsam bei einer Yoga-Session in Los Angeles gesichtet wurden. Ihr Red-Carpet-Debüt als Paar gaben sie drei Monate später bei der "Best Performances"-Party des W Magazines im März 2022. Es folgten zahlreiche gemeinsame Auftritte, darunter bei der Met Gala 2022 und während der Awards-Saison 2022/2023, als Butler für die Hautrolle im Biopic über US-Superstar Elvis Presley (1935-1977) für diverse Preise nominiert war.

Kaia Gerber, die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (58) und Unternehmer Rande Gerber (62), äußerte sich erst im Februar 2024 in einem Interview mit dem "WSJ. Magazine" zu ihrer Beziehung: "Ehrlich gesagt fühlt es sich so an, als wären so wenige Dinge in meinem Leben privat, und das ist eines der Dinge, die ich versuche, so heilig wie möglich zu halten."

Kaia Gerber und Austin Butler wurden seit Oktober nicht mehr zusammen gesichtet.

Prominente Verflossene

Vor ihrer Beziehung mit Butler war Gerber mit dem australischen "Euphoria"-Star Jacob Elordi (27) liiert. Butler, der Ende April 2024 vom "Time"-Magazin unter die "100 Most Influential People of 2023" gewählt worden war, war vor Gerber acht Jahre lang mit Schauspielerin Vanessa Hudgens (36) zusammen. Das Paar trennte sich im Januar 2020.