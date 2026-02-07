Stars Kaley Cuoco dachte nach ihrer Scheidung 2022, sie würde ’sterben‘

Kaley Cuoco - January 2024 - Role Play premiere - Culver Theater - Culver City, California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2026, 12:00 Uhr

Kaley Cuoco dachte nach ihrer Scheidung 2022, sie würde 'sterben'.

Kaley Cuoco war nach ihrer zweiten Scheidung so deprimiert, dass sie dachte, sie würde „sterben“.

Der ‚Big Bang Theory‘-Star war von Dezember 2013 bis September 2015 mit dem ehemaligen Tennisprofi Ryan Sweeting verheiratet. Wirklich schwer traf sie jedoch die zweite Scheidung – von Karl Cook – im Jahr 2022. In der ‚Drew Barrymore Show‘ erzählte sie: „Ich habe diese verrückte Geschichte von vor ein paar Jahren, als ich mitten in meiner Scheidung steckte … Es war der Tag der Premiere der zweiten Staffel von ‚The Flight Attendant‘. Ich wachte an diesem Morgen auf und war so depressiv und so traurig, dass ich kaum atmen konnte, und ich lag einfach auf dem Boden. Ich dachte buchstäblich, ich würde sterben, wirklich.“

Die heute 40-Jährige schwor sich damals auch, nie wieder zu heiraten und keine Kinder zu bekommen. Doch alles änderte sich, als sie nur drei Wochen später ihren heutigen Verlobten Tom Pelphrey kennenlernte. Im darauffolgenden Jahr bekamen sie Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey. Kaley erinnerte sich: „Ich dachte: nie wieder heiraten, niemals Kinder haben. Als ich damals auf dem Boden meines Hauses lag, dachte ich: ‚Oh mein Gott, das ist es, wovon sie immer sprechen. Das ist der tiefste Punkt, den ich erreichen kann.‘ Das geht mir heute noch nahe, weil ich mich so klar daran erinnere, aber es hat mich zu einem völlig neuen Menschen gemacht.“

Bereuen tut sie ihren Sinneswandel nicht. Im August 2024 verlobte sie sich mit dem ‚Ozark‘-Schauspieler Pelphrey. Dazu sagte sie: „Wisst ihr was? Manchmal ändert man einfach seine Meinung – und das ist okay. Ihr wusstet wahrscheinlich nicht, dass ich vor meiner Premiere auf dem Boden lag und dachte, ich würde sterben … Aber es braucht Zeit, das zu erkennen, und viel Vergebung.“