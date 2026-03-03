Film Kaley Cuoco: Diesen ikonischen Star würde sie gerne in einem Biopic spielen

Bang Showbiz | 03.03.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin träumt davon, in die Rolle einer berühmten Musikerin zu schlüpfen.

Kaley Cuoco würde liebend gern Dolly Parton in einer Filmbiografie verkörpern.

Die ‚The Big Bang Theory‘-Darstellerin schwärmte von der Country-Sängerin und sagte, sie habe nur die „schönsten Dinge“ über sie gehört. Im Interview mit ‚NME‘ brachte ihr ‚Vanished‘-Co-Star Sam Claflin die Idee ins Spiel, dass sie Parton eines Tages darstellen könnte. Cuoco reagierte begeistert: „Oh ja! Das ist eine großartige Idee. Ich liebe sie. Ich höre nur die nettesten Dinge über sie. Wisst ihr, was ich an ihr liebe? Sie und ihr Mann lebten in getrennten Häusern. Ich weiß, er ist inzwischen verstorben, aber sie hat immer darüber gesprochen.“

Carl Dean war im März 2025 im Alter von 82 Jahren verstorben. Er und Parton waren 58 Jahre verheiratet und hielten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Cuoco zeigte sich tief beeindruckt von der tiefen Liebe der Stars. „Sie waren für immer zusammen – und ich dachte mir: So macht man das! Einfach in verschiedenen Häusern leben. Das ist großartig! ‚Klopf klopf, lass uns zu Abend essen gehen'“, erzählte sie.

Doch die ‚Charmed‘-Darstellerin ist nicht die einzige, die Interesse an der Rolle hat. Anfang des Jahres hatte auch Amanda Seyfried erklärt, sie würde die Musik-Ikone gerne einmal spielen. Gegenüber ‚Deadline‘ verriet sie: „Dolly Parton ist einer der besten Menschen auf diesem Planeten. Es wäre toll, sie darzustellen.“

2022 hatte die ‚Jolene‘-Künstlerin selbst enthüllt, dass Gespräche über ein mögliches Biopic über ihr Leben laufen. Dabei könnte sie sich gut vorstellen, dass Kristin Chenoweth sie verkörpert. Im Podcast ‚Mr. Nashville Talks‘ schwärmte Parton: „Ich liebe Kristin Chenoweth. Sie ist einfach fantastisch. Ich dachte, sie wäre ideal dafür. Wahrscheinlich bräuchten wir – bei so einer langen Karriere – eine kleine Dolly, eine mittlere Dolly und dann die ältere.“