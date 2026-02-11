Stars Kaley Cuoco wünscht sich dritte Brust-OP

Kaley Cuoco at Critics Choice Awards - Avalon - January 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 14:00 Uhr

Kaley Cuoco wünscht sich eine dritte Brust-OP.

Kaley Cuoco würde „liebend gern“ eine dritte Brustoperation machen lassen.

Die 40-jährige Schauspielerin ist seit jeher offen mit ihren Brustvergrößerungen umgegangen und bezeichnete die Eingriffe als die „beste Entscheidung“, die sie je getroffen habe. Im Podcast ‚Not Skinny Not Fat‘ sagte sie: „Ich bin bei meinem zweiten Paar – na ja, das ist jetzt 20 Jahre her! Man muss das ab und zu machen. Ich würde ein drittes Paar lieben. Beste Entscheidung meines Lebens!“ Kaley sprach außerdem über ihre Erfahrungen mit Botox. Sie gab zu, dass sie sich weiterhin Hals und Wangen behandeln lässt, ein unangenehmer Moment bei ‚The Big Bang Theory‘ jedoch ihre Einstellung zu Botox in der Stirn verändert habe. Sie erklärte: „Ich lasse mir nie die Stirn machen, weil ich meine Stirn bewegen können muss. Es gab da eine Folge von ‚Big Bang‘ – das erste Mal, als ich Botox gemacht habe. Ich kann dir sogar die Episode nennen … Es war mitten in der Serie, vielleicht ungefähr zur Hälfte.“ Aufgrund der Behandlung konnte Kaley ihre Stirn nicht mehr so verziehen, wie es im Drehbuch angegeben war.

Kaley, die von 2007 bis 2019 während der gesamten Laufzeit in der Sitcom mitspielte, gab zu, dass dieses Missgeschick sie dazu brachte, es „ruhiger angehen zu lassen“ und aus künstlerischen Gründen kein Botox mehr in der Stirn zu verwenden. Sie lachte: „Ich habe buchstäblich diese Witze gemacht, und nichts hat sich bewegt. Meine Stirn hat sich nicht bewegt, und es sah so aus, als würde ich versuchen, sie zu bewegen!“

Bereits 2014 hatte Kaley im Gespräch mit dem ‚Redbook‘-Magazin über ihre Entscheidung für eine Brust-OP gesprochen. Sie sagte damals: „Ich hatte keine Brüste! Und es war wirklich das Beste überhaupt! Ich habe mich immer unverhältnismäßig gefühlt. Meine Implantate haben mir mehr Selbstvertrauen in meinem Körper gegeben. Es ging nicht darum, ein Pornostar zu sein oder heiß und sexy aussehen zu wollen.“