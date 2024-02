Jenny Elvers und Ben Tewaag sind dabei „Kampf der Realitystars 2024“: Alle Kandidaten stehen bereits fest

Calvin Kleinen, Jenny Elvers und Ben Tewaag werden sich zusammen mit diversen anderen Promis in den "Kampf der Realitystars" begeben. (the/spot)

SpotOn News | 06.02.2024, 11:18 Uhr

23 Promis werden auch dieses Jahr wieder um den Titel "Realitystar 2024" und 50.000 Euro Preisgeld kämpfen. Jetzt steht fest, welche berühmten Kandidaten in der fünften Staffel "Kampf der Realitystars" teilnehmen werden.

Der "Kampf der Realitystars" geht in eine neue Runde: Jetzt steht fest, welche Stars der neue "Realitystar 2024" werden wollen. Wie der Sender RTLzwei am Dienstag verkündet hat, werden insgesamt 23 Kandidaten und Kandidatinnen am Star-Strand in Thailand um den Titel kämpfen.

Ben Tewaag, Jenny Elvers und Calvin Kleinen sind dabei

Unter anderem werden Uschi Glas' Sohn und "Promi Big Brother"-Sieger Ben Tewaag (47), Schauspielerin Jenny Elvers (51) und Rapper Calvin Kleinen (31) in das Rennen um die 50.000 Euro Siegprämie, Nominierungsschutz und gegen Bestrafungen begeben. Moderiert wird die fünfte Ausgabe der Sendung auch dieses Mal wieder von Cathy Hummels (36). Ihr müssen sich die Teilnehmer auch wieder in der "Stunde der Wahrheit" stellen. Zudem stoßen dann neue Kandidaten dazu und sorgen für eine veränderte Ausgangslage.

Diese Promis wollen ebenfalls "Realitystar 2024" werden

Außerdem sind diese Personen dabei: Reality-TV-Star Tanja Tischewitsch, die ehemaligen "GNTM"-Teilnehmerinnen Gisele Oppermann, Theresia Fischer und Elsa Latifaj, TikTok-Star Noah Cremer aka "noahbibbles", "Prince Charming"-Kandidat Kevin Schäfer, Instagram-Star Keno Veith alias "deschwattenostfreesjung", "Big Brother"-Teilnehmerin Valencia Stöhr, "Love Island"-Kandidat Maurice Dziwak, , Dschungelcamperin Cecilia Asoro, "Temptation Island VIP"-Teilnehmer Aleks Petrovic, "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez, Ballermann-Star Isi Glück, Willi Herrens Schwester Annemie Herren, Seherin Lilo von Kiesenwetter, "Köln 50667"-Darsteller Christoph Oberheide, "Bachelor in Paradise"-Finalistin Colleen Schneider, "BullshitTV"-Mitgründer Chris Manazidis, die "Superzwillinge" Heidi und Heike Kapuste sowie die Ehefrau von Rapper "Haftbefehl", Nina Anhan.

2023 schaffte es "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer und "Sommerhaus der Stars"-Gewinner Serkan Yavuz zum "Realitystar" der vierten Staffel. Ein Jahr zuvor war die Show 2022 mit dem "Deutschen Fernsehpreis" in der Kategorie Beste Unterhaltung Reality ausgezeichnet worden.