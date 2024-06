Wie geht es weiter? Kampf gegen Account-Sharing: Netflix legt vor, Disney+ zieht nach

Der Streamingdienst Disney+ widmet sich dem Kampf gegen Account-Sharing. (wue/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 20:46 Uhr

Was Netflix 2023 vorgemacht hat, macht Disney+ nun nach: Der Streamingdienst möchte ab diesem Juni aktiv unterbinden, dass Nutzerinnen und Nutzer sich Konten außerhalb des eigenen Haushalts teilen.

Seit Sommer 2023 geht Netflix verstärkt gegen das Teilen von Accounts vor. Nutzerinnen und Nutzer müssen sogenannte Zusatzmitglieder hinzubuchen, wenn sie in unterschiedlichen Haushalten über ein Konto Filme und Serien streamen möchten. Der Konkurrent Disney+ geht jetzt einen ähnlichen Weg. Noch im Juni möchte der Anbieter in mehreren Ländern unterbinden, dass Kundinnen und Kunden ihre Passwörter weitergeben und sich somit ihre Accounts beispielsweise mit Freunden außerhalb des Haushalts teilen.

Wie geht es jetzt mit Disney+ weiter?

"Du darfst deinen Disney+-Account nicht mit Personen außerhalb deines Haushalts teilen", steht aktuell im Hilfe-Center des Streamingdienstes. Als Haushalt sehe der Anbieter demnach alle Endgeräte am Hauptwohnsitz des Account-Besitzers beziehungsweise der Konto-Besitzerin, mit denen auf das Angebot zugegriffen wird – und die von Personen genutzt werden, die dort auch wohnen.

Erstmals war im Februar 2024 bekannt geworden, dass Disney+ ab diesem Sommer gegen das Teilen von Accounts außerhalb dieser Vorgaben aktiv vorgehen möchte. Disney-Chef Bob Iger (73) hatte dann im April im Gespräch mit der US-Sendergruppe CNBC konkretisiert, dass der Dienst im Juni den "ersten richtigen Vorstoß" gegen das Teilen tätigen wird. Das werde zunächst nur in "einigen wenigen Ländern" geschehen. Unklar ist derzeit noch, ob auch Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits dabei sein werden. Spätestens im September wird es aber soweit sein, denn dann sollen die restlichen Territorien, in denen der Dienst verfügbar ist, im Rahmen einer "vollständigen Einführung" der Maßnahmen folgen.

Das US-Branchenmagazin "Variety" hatte im Februar berichtet, dass Disney+ einen vergleichbaren Weg zu Netflix gehen möchte. So sollen Kundinnen und Kunden demnach künftig für zusätzliche Gebühren weitere Mitglieder zu ihren Abos hinzufügen. Netflix hatte Ende Mai 2023 erstmals in E-Mails Abonnentinnen und Abonnenten in Deutschland und Österreich dazu aufgefordert, sogenannte Zusatzmitglieder zu registrieren, wenn sie ihr Konto mit Personen außerhalb ihres Haushalts teilen möchten.

Das sind die aktuellen Preise bei Netflix und Disney+

Bei Netflix gibt es derzeit drei Abo-Optionen zum Preis von 4,99 Euro, 13,99 Euro und 19,99 Euro im Monat. In den beiden teureren Varianten ("Standard" und "Premium") lassen sich für je 4,99 Euro im Monat "Zusatzmitgliedsplätze" buchen. Bei Disney+ haben Nutzerinnen und Nutzer momentan ebenfalls die Wahl zwischen "Standard mit Werbung" für 5,99 Euro, "Standard" für 8,99 Euro und "Premium" für 11,99 Euro monatlich. Wie viel Zusatzmitglieder kosten sollen, ist noch unklar. Auch ist nicht bekannt, bei welchen Abos das Hinzubuchen möglich sein wird.