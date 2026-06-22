Musik Kanye West stößt wegen Konzert in Texas auf Widerstand

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 11:00 Uhr

Kanye West stößt wegen Konzert in Texas auf Widerstand.

Die Bürgermeisterin von San Antonio im US-Bundesstaat Texas hat die Absage eines geplanten Konzerts von Kanye West gefordert.

Die Comeback-Tour des umstrittenen Rappers zur Unterstützung seines neuen Albums ‚Bully‘ wurde in diesem Sommer bereits von mehreren Absagen überschattet, darunter drei Auftritte beim Londoner Wireless Festival sowie Konzerte in der Schweiz, Polen und Frankreich. Hintergrund sind heftige Reaktionen auf seine früheren antisemitischen Äußerungen.

West plant nun, die Tour mit einem großen Konzert im Alamodome in San Antonio am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, fortzusetzen. Bürgermeisterin Gina Ortiz Jones ist jedoch überzeugt, dass die Veranstaltung nicht stattfinden sollte. In einem Beitrag auf X schrieb sie: „Ich unterstütze die Absage des @kanyewest-Konzerts. Die Militärstadt der USA sollte niemandem mit einer Geschichte von Hassrede und antisemitischen Äußerungen eine Bühne in einer städtisch finanzierten Einrichtung wie unserem Alamodome bieten – niemals, und schon gar nicht am 4. Juli, dem 250. Geburtstag unserer Nation.“ Sich gegen Antisemitismus zu stellen, sei genau das, was nötig sei, um eine bessere Union zu schaffen, so die Politikerin weiter.

Die Tour des 48-jährigen Musikers geriet ins Wanken, nachdem er als Headliner für drei Abende beim Wireless Festival in London angekündigt worden war. Das gesamte Festivalprogramm mit West wurde gestrichen, nachdem ihm vom britischen Innenministerium die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert worden war. Die Absage folgte auf Kritik des britischen Premierministers Sir Keir Starmer, der die Entscheidung verteidigte. Auf X schrieb er: „Diese Regierung steht fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft, und wir werden in unserem Kampf gegen das Gift des Antisemitismus nicht nachlassen. Wir werden stets die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu verteidigen.“

Auch ein geplantes Konzert im St. Jakob-Park in Basel, dem Heimstadion des Fußballvereins FC Basel, wurde abgesagt. Vertreter des Vereins erklärten, die Veranstaltung entspreche „nicht unseren Werten“. In einer Stellungnahme hieß es: „Der FC Basel erhielt eine Anfrage und hat sie geprüft. Nach sorgfältiger Bewertung haben wir jedoch beschlossen, das Projekt nicht weiterzuverfolgen, da wir der betreffenden Person im Rahmen unserer Werte in diesem Kontext keine Plattform bieten können.“

Darüber hinaus wurde Wests erster Auftritt in Polen seit 15 Jahren abgesagt. Das Konzert hätte am 19. Juni im Schlesischen Stadion in Chorzów stattfinden sollen. In einer Erklärung auf der Website des Stadions erläuterte Direktor Adam Strzyżewski: „Das Konzert von Ye (Kanye West), das für den 19. Juni 2026 im Superauto.pl Schlesischen Stadion geplant war, wird aus formalen und rechtlichen Gründen nicht stattfinden.“ Die Absage erfolgte, nachdem die polnische Kulturministerin Marta Cienkowska die Pläne für das Konzert scharf kritisiert hatte. Sie verwies dabei auf Wests frühere antisemitische Äußerungen und seine Bewunderung für den NS-Diktator Adolf Hitler. Auf X schrieb sie: „Wir sprechen von einem Künstler, der öffentlich antisemitische Ansichten vertreten, Verbrechen verharmlost und vom Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuzen profitiert hat.“ Auch Wests Konzert in Marseille am 11. Juni wurde laut Angaben des Rappers „bis auf Weiteres“ verschoben.