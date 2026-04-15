Musik Kanye West verschiebt Konzert in Frankreich

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 11:00 Uhr

Kanye West verschiebt Konzert in Frankreich.

Kanye West hat ein Konzert in Frankreich „bis auf Weiteres“ verschoben.

Der umstrittene Rapper sollte am 11. Juni im Stade Vélodrome in Marseille auftreten, hat den Auftritt jedoch abgesagt und betont, dass die Entscheidung allein von ihm getroffen wurde. In einem Beitrag auf X schrieb der Hip-Hop-Star – auch bekannt als Ye: „Nach reiflicher Überlegung ist es meine alleinige Entscheidung, meine Show in Marseille, Frankreich, bis auf Weiteres zu verschieben.“

Die Verschiebung folgt auf Kritik an dem geplanten Auftritt. Der Bürgermeister von Marseille, Benoit Payan, hatte sich dagegen ausgesprochen und erklärt, er sei wegen Wests früherer antisemitischer Äußerungen nicht einverstanden. Er schrieb im März auf X: „Ich weigere mich, Marseille zu einer Bühne für diejenigen zu machen, die Hass und unverhohlenen Faschismus verbreiten. Kanye West ist im Vélodrome nicht willkommen.“ Auch Frankreichs Innenminister Laurent Nunez lehnte den Auftritt ab und ließ über einen Sprecher mitteilen, er sei „sehr entschlossen“, dafür zu sorgen, dass das Konzert nicht stattfindet.

Die Verschiebung kommt eine Woche nachdem das Wireless Festival in London abgesagt wurde. West sollte dort im Juli an allen drei Abenden als Headliner auftreten, durfte jedoch nicht ins Vereinigte Königreich einreisen. Die Entscheidung folgte auf Kritik von Premierminister Keir Starmer, der das Einreiseverbot verteidigte. Er schrieb auf X: „Diese Regierung steht fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft, und wir werden nicht aufhören, gegen den Giftstoff des Antisemitismus vorzugehen und ihn zu besiegen. Wir werden immer die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu verteidigen.“ Die Veranstalter des Wireless Festivals bestätigten daraufhin die Absage und kündigten Rückerstattungen an. In einer Erklärung hieß es: „Das Innenministerium hat Yes Einreisegenehmigung widerrufen. Daher wird das Wireless Festival abgesagt und alle Ticketinhaber erhalten eine Rückerstattung.“ Weiter hieß es, Antisemitismus in jeder Form sei verwerflich, und man erkenne die realen Auswirkungen dieser Problematik an.

Die Buchung Wests hatte zuvor bereits dazu geführt, dass Sponsoren wie Pepsi und Diageo ihre Unterstützung zurückzogen. Der Rapper, der in der Vergangenheit Bewunderung für Adolf Hitler geäußert hatte, hatte dennoch versprochen, „Frieden und Liebe“ zum Festival zu bringen und Gespräche mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft anzubieten. In einer früheren Stellungnahme sagte er: „Mein einziges Ziel ist es, nach London zu kommen und eine Show des Wandels zu präsentieren – Einheit, Frieden und Liebe durch meine Musik. Ich wäre dankbar für die Möglichkeit, persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu sprechen und zuzuhören. Ich weiß, Worte allein reichen nicht – ich muss den Wandel durch Taten zeigen.“