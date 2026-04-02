Musik Wireless Festival als ‚zutiefst verantwortungslos‘ kritisiert wegen Buchung von Kanye West

Kanye West - Paris - October 2nd 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 11:00 Uhr

Wireless Festival als 'zutiefst verantwortungslos' kritisiert wegen Buchung von Kanye West.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat bestätigt, dass er „nicht an der Buchung“ von Kanye West für das Wireless Festival beteiligt war.

Der ‚All of the Lights‘-Interpret, dessen neues Album ‚Bully‘ am 28. März erschienen ist, wurde als Headliner für das Festival im Londoner Finsbury Park in diesem Sommer angekündigt und wird dort an drei Abenden vom 10. bis 12. Juli auftreten. In einer Stellungnahme gegenüber ‚Complex‘ erklärte ein Sprecher des Bürgermeisters diese Woche: „Wir sind uns einig, dass die vergangenen Äußerungen und Handlungen dieses Künstlers beleidigend und falsch sind und keinesfalls die Werte Londons widerspiegeln. Dies war eine Entscheidung der Festivalveranstalter und keine, an der das Rathaus beteiligt ist.“

Die Buchung von Ye hat angesichts der Kontroversen um seine früheren antisemitischen Äußerungen und Hassrede in den letzten Jahren für Kritik gesorgt, darunter das Lob für Adolf Hitler sowie der Verkauf von T-Shirts mit einem Hakenkreuz. Der britische Jewish Leadership Council bezeichnete die Entscheidung des Wireless Festivals als „zutiefst verantwortungslos“. Gegenüber ‚Billboard‘ fügten sie hinzu: „Die jüdische Gemeinschaft im Vereinigten Königreich sieht sich mit Rekordzahlen an Antisemitismus konfrontiert, darunter ein Terroranschlag in Manchester, Angriffe auf Krankenwagen in Golders Green und vereitelte Anschläge, die noch viel mehr Menschen hätten töten können.“

Anfang dieses Jahres veröffentlichte Kanye eine ganzseitige Anzeige im ‚Wall Street Journal‘, in der er sich sowohl bei der jüdischen als auch bei der schwarzen Gemeinschaft entschuldigte. Bereits im Januar schrieb er: „Das Beängstigendste an dieser (bipolaren) Störung ist, wie überzeugend sie ist, wenn sie dir sagt: Du brauchst keine Hilfe. Sie macht dich blind, aber du bist überzeugt, dass du Einsicht hast. Du fühlst dich mächtig, sicher, unaufhaltsam. Ich habe den Bezug zur Realität verloren. Es wurde schlimmer, je länger ich das Problem ignoriert habe. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich zutiefst bereue.“

Kanye, der vier Kinder mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian hat und mit Bianca Censori verheiratet ist, entschuldigte sich auch bei der schwarzen Gemeinschaft und äußerte den Wunsch nach „Frieden und Verständnis“, während er versucht, positive Veränderungen in seinem Leben umzusetzen. Er fügte hinzu: „Ich stecke meine Energie in positive, bedeutungsvolle Kunst: Musik, Kleidung, Design und andere neue Ideen, um der Welt zu helfen. Ich bitte nicht um Mitleid oder einen Freifahrtschein, obwohl ich hoffe, mir eure Vergebung verdienen zu können. Ich schreibe heute einfach, um um eure Geduld und euer Verständnis zu bitten, während ich meinen Weg zurückfinde.“