Musik Wireless-Festival-Boss Melvin Benn behauptet, Pepsi habe Kanye West-Booking vor Boykott genehmigt

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 14:31 Uhr

Melvin Benn hat behauptet, dass Pepsi ursprünglich „abgesegnet“ habe, dass Kanye West beim Wireless Festival als Headliner auftritt.

Das in London ansässige Musikfestival wurde nach Gegenreaktionen abgesagt, nachdem der umstrittene Rapper als Headliner für alle drei Abende gebucht worden war. Mehrere Sponsoren – darunter auch Pepsi – hatten sich bereits am Wochenende als Partner zurückzogen.

Melvin – Geschäftsführer des Wireless-Mitveranstalters Festival Republic – sagte nun jedoch in der ‚BBC Radio 4‘-Sendung ‚Today Programme‘: „Bei Pepsi zum Beispiel, unserem Hauptsponsor, haben sie es abgesegnet und genehmigt.“ Auf die Frage, ob das bedeute, dass das Getränkeunternehmen die Entscheidung, Ye zu buchen, zunächst unterstützt habe, fügte er hinzu: „Richtig. Ja. Sie sind unser Hauptsponsor. Wir haben sie gefragt und sie gebeten, das abzusegnen, und das haben sie getan. Vielleicht hätten wir das auch mit der jüdischen Gemeinschaft tun sollen.“

Das Festival wurde am Dienstag (7. April) abgesagt, nachdem der Rapper vom Innenministerium an der Einreise ins Vereinigte Königreich gehindert worden war. Premierminister Keir Starmer betonte, dass die britische Regierung „fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft steht“, angesichts der Empörung über frühere antisemitische Äußerungen des Stars, der sich inzwischen Ye nennt. In einem Beitrag auf X schrieb Starmer: „Kanye West hätte niemals als Headliner für das Wireless eingeladen werden dürfen. Diese Regierung steht fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft, und wir werden in unserem Kampf gegen das Gift des Antisemitismus nicht nachlassen. Wir werden immer die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu wahren.“

Die Veranstalter des Wireless Festivals gaben die Absage nach der Entscheidung des Innenministeriums bekannt, dem ‚Stronger‘-Rapper das ETA zu entziehen und damit die Einreise zu verweigern. In einer Erklärung hieß es: „Das Innenministerium hat Yes ETA zurückgezogen und ihm die Einreise in das Vereinigte Königreich verweigert. Infolgedessen wird das Wireless Festival abgesagt und alle Ticketinhaber erhalten eine Rückerstattung.“ Weiter hieß es: „Wie bei jedem Wireless Festival wurden vor der Buchung von Ye mehrere Interessengruppen konsultiert, und es wurden zu diesem Zeitpunkt keine Bedenken geäußert. Antisemitismus in all seinen Formen ist abscheulich, und wir erkennen die realen und persönlichen Auswirkungen dieser Themen an. Wie Ye heute sagte, erkennt er an, dass Worte allein nicht ausreichen, und hofft dennoch, die Möglichkeit zu bekommen, ein Gespräch mit der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu beginnen.“

In einer Erklärung, die vor der Entscheidung des Innenministeriums veröffentlicht wurde, hatte sich der 48-jährige Rapper zur „Debatte rund um Wireless“ geäußert und betont, er wolle „nach London kommen und eine Show des Wandels präsentieren, die durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe bringt“. Er fügte hinzu: „Ich wäre dankbar für die Möglichkeit, mich persönlich mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen, um zuzuhören. Ich weiß, dass Worte nicht ausreichen – ich werde Veränderungen durch mein Handeln zeigen müssen. Wenn ihr offen dafür seid, ich bin da.“