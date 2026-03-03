Musik Kasabian lassen sich für Sommer-Shows von drei großen Gigs inspirieren

03.03.2026

Frontmann Serge Pizzorno enthüllt, welche Konzerte ihn zuletzt sehr beeindruckt haben.

Serge Pizzorno hat sich für die kommenden Sommerkonzerte von Kasabian von drei großen Shows inspirieren lassen.

Der 45-jährige Frontmann plant, Ideen aus Konzerten von Oasis, Radiohead und Fred Again.. miteinander zu „verschmelzen“, wenn die Indie-Rock-Band in wenigen Monaten auf Tour geht. Alle drei Auftritte seien auf ihre Weise großartig gewesen. Im Gespräch mit ‚NME‘ erzählte der Musiker: „Ich habe Oasis gesehen, dann Radiohead und gestern Abend Fred Again.. – und alle drei Shows waren aus unterschiedlichen Gründen fantastisch.“

Bei den Konzerten habe er viele Impulse für künftige Kasabian-Konzerte erhalten. „In meinem Kopf denke ich jetzt für den Sommer an eine Kombination aus diesen drei Konzerten. Stell dir vor, diese drei würden zu etwas Neuem verschmelzen – genau dorthin wollen wir“, verriet der ‚Club Foot‘-Interpret.

Kasabian – bestehend aus Serge Pizzorno, Chris Edwards, Ian Matthews und Tim Carter – veröffentlichten kürzlich mit Calvin Harris die gemeinsame Single ‚Release The Pressure‘. Dennoch betonte Serge, dass das nächste Album der Band klar „gitarrenlastig“ sei. „Die Zusammenarbeit mit Harris war definitiv ein Abenteuer und ein Ausflug in eine verrückte Welt. Aber ‚Act III‘ ist in Gitarren verwurzelt“, sagte der Künstler. „Es ist sehr stark ein Gitarrenalbum. Ich habe mich neu in das Instrument verliebt.“

Am 4. Juli werden Kasabian ein großes Konzert im Londoner Finsbury Park spielen, unterstützt von Künstlern wie Louis Dunford, Razorlight, The K’s, Miles Kane und SOFY. Seit dem Ausstieg von Tom Meighan im Jahr 2020 übernimmt Serge die Lead-Vocals – und er ist überzeugt, dass für die Band „keine Grenzen“ existieren. „Es ist verrückt, wenn man so lange dabei ist und miterlebt, wie es noch einmal passiert. Wir haben die ursprünglichen Fans, aber auch eine ganz neue Generation, die die Band erst kürzlich entdeckt hat“, erzählte der Brite. „Diese Energie ist wahnsinnig – eine Mischung aus treuen Anhängern und frischem Chaos.“