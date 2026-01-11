Film Kat Dennings hält sich Tür für ‚Avengers: Doomsday‘ offen

11.01.2026

Kat Dennings hat angedeutet, dass ein überraschendes Comeback ihrer Marvel-Figur Darcy Lewis in ‚Avengers: Doomsday‘ nicht völlig ausgeschlossen ist – selbst wenn sie offiziell nicht Teil des Casts ist.

Die 39-jährige Schauspielerin, die Darcy in ‚Thor: The Dark World‘, ‚WandaVision‘ und ‚Thor: Love and Thunder‘ verkörperte, spielte im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ bewusst mit den Geheimhaltungsregeln des Marvel-Studios.

„Ich bin im Marvel-Universum, und wie ihr wisst, darf ich nichts sagen“, erklärte sie zunächst. Dann fügte sie lachend hinzu: „Ich bin nicht in ‚Doomsday‘. Ich meine, ich bin nicht drin. Und ich sage euch das ganz offen. Wenn ich drin wäre – was ich nicht bin – dürfte ich es nicht sagen. Aber ich bin wirklich nicht drin.“ Doch ganz so eindeutig blieb es nicht. Dennings ergänzte: „Marvel hat mich gescannt. Also könnten sie mich theoretisch in alles einbauen. Ich bin im System!“

Diese sogenannten Body-Scans werden von Marvel seit Jahren genutzt, um Schauspieler digital exakt nachbilden zu können. VFX-Supervisor Stephane Ceretti erklärte dazu bereits 2018: „Wir scannen alle Schauspieler in ihren Kostümen, damit wir eine perfekte 3D-Vorlage haben. So können wir Kleidung, Bewegungen und Falten realistisch rekonstruieren.“

Dennings selbst hat Darcy nicht nur in Live-Action-Filmen gespielt, sondern auch in mehreren Folgen der Animationsserie ‚What If…?‘ ihre Stimme geliehen. Ihre ironische Haltung gegenüber möglichen Cameos passt zu einer Figur, die im MCU oft für Humor und Selbstironie steht. Ob Darcy also in ‚Avengers: Doomsday‘ tatsächlich noch irgendwo im Multiversum auftaucht, bleibt offen – aber die Schauspielerin hat den Fans zumindest genug Stoff für Spekulationen geliefert.