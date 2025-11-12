Stars Katarina Witt knöpft sich Generation Z vor

Bang Showbiz | 12.11.2025

Die ehemalige Eiskunstläuferin lässt kein gutes Haar an der jungen Generation.

Katarina Witt übt Kritik an der jüngeren Generation.

Die Eiskunstlauf-Legende feiert am 3. Dezember ihren 60. Geburtstag. Vor diesem Meilenstein hat sie nun ein schonungslos ehrliches Interview gegeben. Sie habe immer „die Beste“ sein wollen, erklärte Witt im Gespräch mit dem Magazin ‚Focus‘. Die zweimalige Olympiasiegerin ist der Meinung, dass ihre Generation mit „Fleiß und Disziplin viel aufgebaut“ habe. „Wir sind auch heute noch gefordert, um den Laden am Laufen zu halten“, sagte sie. Witt zählt zur Generation X, welche die Jahrgänge 1965 bis 1980 umfasst.

Für die Generation Z hatte sie dagegen kritische Worte übrig. Vor allem die Unentschlossenheit jüngerer Menschen stört die Sport-Ikone. „Wenn mich heute ein 28-Jähriger unschlüssig anschaut und ernsthaft meint, er müsse noch drüber nachdenken, ob sein Job das Richtige sei, dann muss ich schon sagen: Wir haben einfach mal gemacht und losgelegt“, erklärte die 59-Jährige. Sie frage sich, ob jüngere Menschen „über die nötige Resilienz“ verfügten.

Den demografischen Wandel sieht Witt nicht per se als Problem. „Wenn die Gesellschaft älter wird, dann verändert sie sich – und das sollten wir umarmen“, forderte sie. Ältere Menschen seien schließlich ein „großer und wichtiger Teil der Gesellschaft“. Die Ex-Eiskunstläuferin wünscht sich allerdings, dass Ältere dazu ermutigt werden, „möglichst lange“ am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.