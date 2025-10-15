Stars Kate Cassidy spricht über letzte ‚innige‘ Momente mit Liam Payne

Liam Payne and Kate Cassidy at Wimbledon July 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 09:00 Uhr

Die Influencerin erzählt, wie liebevoll ihr Abschied von dem verstorbenen Sänger war.

Kate Cassidy hat sich an ihren „langen, innigen“ Abschied von Liam Payne erinnert.

Die Influencerin hatte den ehemaligen One Direction-Sänger in Argentinien zurückgelassen, um wenige Tage vor seinem Tod – am 16. Oktober 2024 – in die USA zurückzukehren. Sie gab zu, dass es sich „komisch“ anfühle, an den letzten Moment mit ihrem Freund zurückzudenken, weil sie damals so viel über ihre Gefühle für ihn gesprochen habe.

In einem TikTok-Video enthüllte sie: „Ich bin hier, um nicht zu weinen – ehrlich gesagt fühle ich mich heute einfach völlig taub. Ich glaube wirklich, jemand könnte mir eine Ohrfeige geben und es würde mich nicht im Geringsten berühren.“ Die 26-Jährige habe das Video aufgenommen, „um zu zeigen, wie wichtig es ist, seinen Liebsten immer wieder zu sagen, wie sehr man sie liebt.“ Kate ergänzte: „Ich weiß, dass ich das oft sage, aber man weiß nie, was der nächste Tag bringt.“

Im Gespräch über die letzten Momente mit Liam wurde sie sehr emotional. „Ich saß auf dem Sofa und sagte ihm, wie sehr ich ihn vermissen werde, wie sehr ich ihn liebe“, offenbarte sie. „Ehrlich gesagt, es ist so seltsam, jetzt darauf zurückzublicken, weil es ein so langer, inniger Abschied war. Er sah mich an und sagte: ‚[Kate], du wirst deinen Flug verpassen. Du benimmst dich, als wäre das das letzte Mal, dass du mich siehst.'“ Die Blondine gestand: „Und ich wusste nicht, dass es tatsächlich das letzte Mal war, dass ich ihn sehen würde.“ Doch Kate betonte auch, dass sie „so, so froh“ sei, sich auf so bedeutungsvolle Weise von Liam verabschiedet zu haben.