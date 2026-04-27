Stars Kate Hudson: Dankbar für die Unterstützung von Jeanie Buss

Kate Hudson - 98th Annual Oscars - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 09:00 Uhr

Jeanie Buss, Miteigentümerin der Los Angeles Lakers, hat Kate Hudson schon immer „sehr beschützt“.

Die 64-jährige Sportmanagerin diente als reale Inspiration für Hudsons Figur in der Sport-Comedy-Serie ‚Running Point‘, und die Schauspielerin verriet, dass sich zwischen den beiden im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft entwickelt hat.

Hudson (47) – die in der Serie die Präsidentin der Los Angeles Waves spielt – erzählte ‚People‘: „Sie war immer jemand, der mich sehr beschützt hat. Sie hat mich quasi mit dem Arm umschlungen und dafür gesorgt, dass ich keinen Ärger bekam. Aber dann zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben wieder zusammenzukommen und diese Erfahrung gemeinsam zu machen, war wirklich, wirklich wunderbar und sehr, sehr gemütlich, ich glaube, das ist das richtige Wort.“

Hudson spielt in ‚Running Point‘ an der Seite von Brenda Song, und die Schauspielerin gab kürzlich zu, dass sie an einem „Scheideweg“ stand, bevor sie für die Serie gecastet wurde. Song (38) spielt Ali Lee, eine Stabschefin, in der Netflix-Serie, in der es um ein geläutertes Partygirl geht, das ein professionelles Basketballteam leitet. Und Song gab zu, dass die Serie ihre Karriere verändert hat. Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte sie: „Ich habe immer gesagt, dass ich mein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet habe – darauf, an einem Projekt arbeiten zu können, dessen Thema ich so sehr liebe, da ich ein riesiger Fan der [Los Angeles] Lakers bin.“ Zudem schwärmt Song, dass die Rolle zum perfekten Zeitpunkt in ihrem Leben kam.