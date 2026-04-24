Stars Kate Hudson: ‚Ich glaube wirklich, dass ich eine großartige alte Person werde‘

Kate Hudson - 98th Annual Oscars - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 19:00 Uhr

Kate Hudson glaubt, dass sie eine „großartige alte Person“ sein wird.

Die ‚Running Point‘-Darstellerin wurde am 19. April 47 Jahre alt und nimmt das Älterwerden an. In der NBC-Show ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ wünschte der 51-jährige Moderator ihr „nachträglich alles Gute zum Geburtstag“, worauf sie antwortete: „Danke! Ich bin so alt.“ Jimmy reagierte mit den entsetzten Worten „Ach bitte!“, worauhinf die ‚Song Sung Blue‘-Darstellerin klarstellte: „Nein, ich liebe es. Ich glaube wirklich, dass ich eine großartige alte Person werde, weil ich es mag – es wird besser, sodass man sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss.“

Kate – die Tochter der Oscar-prämierten Schauspielerin Goldie Hawn und des 76-jährigen Musikers und Schauspielers Bill Hudson – feierte ihren 47. Geburtstag mit einem „Crawfish-Boil“. Nachdem das Publikum über diese Information lachte, fuhr sie fort: „Und ich hatte einen Beignet-Kuchen. Ich habe meine Flusskrebse bekommen, weil ich das in jeder Crawfish-Saison machen muss. Hast du schon mal so einen Boil erlebt? Es macht so viel Spaß, es ist das Beste.“ Sie beschrieb das Erlebnis voller Freude: „Man kocht alles zusammen, und es gibt Mais, Wurst, Kartoffeln, und wir werfen alles rein und hören Musik. Es war das Beste, und die Kinder lieben es – sie rennen einfach herum.“

Kate hat den 22-jährigen Ryder mit ihrem 59-jährigen Ex-Mann Chris Robinson, den 14-jährigen Bingham mit ihrem 47-jährigen Ex-Verlobten Matt Bellamy sowie die siebenjährige Rani mit ihrem 39-jährigen Verlobten Danny Fujikawa.

Noch im Oktober 2025 schrieb sie ihrer Mutter Goldie ihre furchtlose Lebenseinstellung zu. Kate sagte gegenüber ‚Variety‘: „Gott sei Dank hatte ich eine Mutter, die sagte: ‚Mach dein eigenes Ding.‘ Wenn du in der Kunst erfolgreich wirst – und mit ‚erfolgreich‘ meine ich, dass du anderen Menschen viel Geld einbringst – wollen dich die Leute gern in eine Schublade stecken. Aber niemand wird Künstler, um eingesperrt zu werden.“ Mit zunehmendem Alter habe sie aber gemerkt, dass sie selbst die Einzige sei, die entscheiden kann, sich nicht in diese Schublade stecken zu lassen: „Das bedeutet, mutige und risikoreiche Entscheidungen zu treffen, die wirklich schwer sind, wenn man einen sicheren Status quo hat.“