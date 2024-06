Stars Kate Hudson: Gesangkarriere rettete ihre Familie

Kate Hudsons Gesangskarriere hat dazu beigetragen, die Kluft mit ihrem entfremdeten Vater und ihren Geschwistern zu heilen.

Die Eltern der 44-jährigen Schauspielerin sind Goldie Hawn und Bill Hudson, die sich bereits ein Jahr nach ihrer Geburt trennten. Kate wuchs mit dem Partner ihrer Mutter, Kurt Russell, als Vaterfigur in einer Patchwork-Familie mit ihrem Bruder Oliver Hudson und Kurts Sohn Wyatt Russell auf. Kate hat jedoch auch drei weitere Halbgeschwister – Lalania, Zach und Emily Hudson – aus den anderen Beziehungen ihres leiblichen Vaters Bill. Die Geschwister hatten sich im Laufe der Jahre entfremdet, bis sie sich kürzlich wieder gefunden haben.

Jetzt hat Kate verraten, dass die Aufnahme ihres ersten Albums ‚Glorious‘ ihr geholfen habe, dem Musiker Bill und der anderen Seite der Familie näher zu kommen. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich denke, dass Musik etwas anderes für mich hervorbringt. Es ist meine Verbindung zu meinem Vater, die Verbindung zur Hudson-Seite meines Lebens. Es ist eine ganz andere Seite von mir, die sehr mit einer sehr persönlichen Geschichte verbunden ist, nämlich der Beziehung oder dem Mangel an Beziehung, die ich zu meinem Vater hatte. Das ist auch sehr interessant, wenn es um Musik geht, denn ich habe mich musikalisch immer sehr allein in meinem Leben gefühlt, weil ich nicht mit den Hudsons verbunden war.“ Kate fügte hinzu: „Und jetzt, wo ich mehr mit der Hudson-Seite meiner Familie verbunden bin, macht es wirklich Sinn, woher es kommt. Es ist eigentlich ziemlich wild, weißt du? Die Musik war also nicht nur kathartisch für mich, sondern hat mich auch wirklich wieder mit meinen Geschwistern und meinem Vater verbunden. Es war ziemlich erstaunlich.“

Kate hatte sich in einer Folge ihres Podcasts ‚Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson‘ über die Probleme der Familie geäußert. Die Schauspielerin erklärte: „Letztes Jahr hatte ich diesen Moment, in dem ich dachte: ‚Ich weiß nicht, warum ich nicht mit meinen anderen Geschwistern spreche.‘ Es ist mir egal, wie die Geschichte mit unseren Eltern ist. Vor allem ich, die keine Schwestern hat, und eigentlich doch. Ich habe zwei Schwestern, mit denen ich nicht spreche, aus keinem anderen Grund, als dass unsere Familie getrennt ist.“ Kate verriet weiter, dass sie während eines Telefonats mit einer ihrer Schwestern in Tränen ausbrach und sagte: „Meine Schwester und ich und mein Bruder haben gerade wieder angefangen zu kommunizieren. Und ehrlich gesagt, ich habe mit meiner Schwester telefoniert und wir haben einfach angefangen, uns die Augen auszuheulen. Es war so toll. Meine Schwester hat es sogar gesagt. Wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an.“