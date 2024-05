Stars Kate Hudson schwärmt von ihrer Zeit als Single

Kate Hudson - Bvlgari Dinner 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, wie prägend sie ihre Zeit als Single empfand.

Kate Hudson erlebte einen Wendepunkt, als sie beschloss, mit dem Daten aufzuhören.

Die Hollywood-Darstellerin ist seit 2021 mit dem Musiker Danny Fujikawa verlobt, mit dem sie eine Tochter hat. Ihre beiden Söhne stammen aus gescheiterten Beziehungen mit Rocksänger Chris Robinson und Muse-Frontmann Matthew Bellamy. Nun verrät die 45-Jährige, wie wichtig es für sie damals war, einige Zeit lang Single zu sein.

„Ich hatte eine Art Durchbruch, der sehr emotional war“, erzählt sie im ‚Call Her Daddy‘-Podcast. „Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage gewesen wäre, wenn ich irgendwelche Ablenkungen gehabt hätte. Dadurch konnte ich die Dinge viel klarer sehen und innerhalb von sechs Monaten war mir mein Telefon egal. Es war mir egal, ob ich mit meiner Freundin ausging, ob ich mich fragte, ob so und so dort sein würde, oder ob wir so und so anrufen und das dann tun sollten. Ich hatte keine Lust, irgendetwas zu tun, was mit einem möglichen Flirt zu tun hatte.“

Die blonde Schönheit hat immer noch schöne Erinnerungen an ihr Single-Dasein. „Ich war so glücklich, Single zu sein. Ich war etwa dreieinhalb Jahre lang Single. Ich habe es geliebt“, schwärmt sie.

Kürzlich sprach die Schauspielerin über ihre vergangene Ehe mit Chris Robinson. „Meine Beziehung mit Chris war so schön und es war so viel Liebe dabei, aber ich bin da wirklich rausgewachsen. Das war keine leichte Trennung. Ich war sehr verliebt in ihn, aber es sollte nicht für den Rest meines Lebens sein“, erklärte sie in der ‚Howard Stern Show‘.