Stars Kate Moss startet offenbar Karriere als Floristin

Kate Moss - AVALON - New York - May - 2026 - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 09:00 Uhr

Das Supermodel will Berichten zufolge als Floristin durchstarten.

Kate Moss plant Berichten zufolge den Einstieg in die Welt der Floristik.

Das Supermodel soll laut der britischen Zeitung ‚The Sun‘ eine eigene Kollektion mit Blumensträußen, Kränzen, Sträuchern, Setzlingen und weiteren Gartenprodukten auf den Markt bringen. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne: „Kate hat sich in die Gartenarbeit verliebt, seit sie in die Cotswolds gezogen ist, und genau das bildet die Grundlage für ihr neues Projekt. Sie hat mit einigen Ideen experimentiert und sich schließlich entschieden, dass eine eigene Produktlinie der richtige Weg ist.“

Bereits 2004 soll Kate rund 2,5 Millionen Pfund für ein denkmalgeschütztes Landhaus im Ort Little Faringdon ausgegeben haben. Seit sie Ende 2021 London hinter sich ließ und dauerhaft in den Cotswolds in West Oxfordshire im Südosten Englands lebt, genießt die Blondine einen deutlich entspannteren Lebensstil. 2022 war sie Gastredakteurin der ‚How to Spend It‘-Beilage der ‚Financial Times‘. Dort schrieb die 52-Jährige: „In meinem Haus auf dem Land herumzuwerkeln gehört zu meinen liebsten Beschäftigungen. Dann bin ich am glücklichsten. Ich kümmere mich sehr gern um meine Zimmerpflanzen, deshalb ist eine gute Gießkanne unverzichtbar.“

Im Februar 2023 verriet Kate ihren Instagram-Followern, dass sie den Morgen gerne meditierend auf einer Wiese verbringt und die Ruhe genießt. Die Mode-Ikone veröffentlichte ein Foto von sich auf einer Mohnblumenwiese und schrieb dazu: „Während der Pandemie habe ich viel Zeit in meinem Garten verbracht und Blumen entdeckt, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie dort wachsen. Heute ist der Garten mein Lieblingsort – dort fühle ich mich am glücklichsten. Manchmal gehe ich früh morgens aufs Feld und meditiere, bevor die Welt erwacht.“

Selbstfürsorge sei nun ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die Britin habe erkannt, dass das Glück in den kleinen Dingen stecke. „Gestern habe ich für den Geburtstag meines Stiefvaters viele Blumen aus meinem Garten gepflückt – Duftwicken und Dahlien. Das macht mich glücklich“, schwärmte Kate.