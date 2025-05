Stars Katherine Heigl: Ihre Kaiserschnittnarbe sieht wie ‚ein kleines Hotdog-Brötchen‘ aus

Katherine Heigl at SiriusXM Studios - Getty - November 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 16:00 Uhr

Katherine Heigl verriet, dass sie von der auffälligen Narbe überrascht gewesen sei, die sie nach ihrem Kaiserschnitt zurückbehielt.

Die 46-jährige ehemalige ‚Grey’s Anatomy‘-Schauspielerin ist die Mutter der zwei Adoptivtöchter, Naleigh (15) und Adalaine (13), die sie mit ihrem Ehemann, dem Musiker Josh Kelley, hat.

Katherine brachte im Jahr 2016 ihren Sohn Joshua zur Welt. Die Darstellerin sprach jetzt darüber, dass sie von niemandem vor den Veränderungen ihres Körpers nach der Operation gewarnt worden sei. Heigl scherzte darüber, dass ihre Narbe wie ein „kleines Hotdog-Brötchen“ aussehen würde. Der Star erzählte in einem Gespräch mit ‚Us Weekly‘: „Ich hatte keine Dehnungsstreifen, aber ich hatte einen Kaiserschnitt, deshalb habe ich diese Narbe, die dort einen Knoten verursachte. Sie sieht so aus wie ein kleines Hotdog-Brötchen auf meinem Unterbauch, das jetzt für immer da sein wird.“ Heigl sagte, dass viele so getan hätten, als „wäre die Kaiserschnittnarbe nichts Besonderes“. Die Prominente erklärte: „Alle taten so, als wäre die Kaiserschnittnarbe nichts Besonderes und man würde sie nie sehen, nie bemerken. Und sie hat meinen Körper für immer verändert.“ Katherine sei jedoch fest davon überzeugt, dass die Geburt ihres Sohnes es wert gewesen sei: „Ich musste mir selbst eine Ohrfeige geben und mir sagen: ‚Wovon redest du? Es hat sich so gelohnt.'“