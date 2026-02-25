Stars Katherine Short: Tödliche Schussverletzung offenbar ’selbst zugefügt‘

Katherine and Martin Short and Family - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 14:00 Uhr

Laut Notruf-Audioaufnahmen handelte es sich bei dem Tod von Martin Shorts Tochter um einen Suizid.

Die tödliche Schussverletzung von Katherine Short soll offenbar „selbst zugefügt“ worden sein, wie 911-Audioaufnahmen zeigen.

Die 42-jährige Tochter des Komikers und Schauspielers Martin Short starb am Montag (23. Februar) in ihrem Haus in den Hollywood Hills, Kalifornien – offenbar durch Suizid. Audioaufnahmen eines Notrufs, veröffentlicht von der Zeitung ‚Daily Mail‘, zeigen, wie ein Leitstellendisponent die Umstände ihres Todes bestätigt.

In dem 911-Audio ist ein männlicher Disponent zu hören, der den Ersthelfern bestätigt, dass Katherines Verletzung offenbar „selbst zugefügt“ wurde. Die Stimme fügte hinzu, dass die Person, die den Vorfall meldete, „bei der Patientin war und das Schlafzimmer der Sozialarbeiterin nicht betreten konnte.“ Ein Vertreter der Feuerwehr von Los Angeles bestätigte gegenüber ‚Page Six‘, dass die Ersthelfer Katherines Adresse um 18:41 Uhr erreichten. Der Sprecher sagte: „Der Tod einer Frau wurde gemeldet.“

Ein Vertreter von Martin Short bestätigte später „mit tiefem Bedauern“ den Tod seiner Tochter. „Die Familie Short ist von diesem Verlust erschüttert und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte“, hieß es in einer Erklärung, die ‚People‘ vorliegt. Katherine war Martins Adoptivtochter mit seiner Ehefrau Nancy Dolman, die 2010 an Krebs starb. Das Paar adoptierte außerdem zwei Söhne – Oliver Patrick (39) und Henry Hayter (36).

Aufgrund der Tragödie hat der ‚Only Murders in the Building‘-Darsteller seine Comedy-Tour mit Steve Martin verschoben. Eigentlich sollten die Stars am Freitag (27. Februar) im Miller High Life Theater in Milwaukee auftreten, gefolgt von zwei Shows am darauffolgenden Tag in Minneapolis. Auf der Website des Veranstaltungsortes ist zu lesen: „Tickets behalten ihre Gültigkeit für einen zukünftigen Ersatztermin. Wir werden weitere Informationen mitteilen, sobald sie verfügbar sind.“