Stars Kathryn Hahn: Sie war beim Dreh eines Rolling-Stones-Musikvideos mit dabei

Kathryn Hahn - Primetime Emmy Performer Nominees Celebration 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2025, 18:00 Uhr

Kathryn Hahn scherzte darüber, dass sie von Sir Mick Jaggers Knien völlig überwältigt gewesen sei, als sie Zeugin des Drehs eines Rolling-Stones-Musikvideos wurde.

Der Vater der ‚Studio‘-Schauspielerin mietete einen Keller für den Dreh eines Musikvideos der Rolling Stones, als Hahn Teenager war.

Und obwohl die Darstellerin bei dem Dreh des Musikvideos kaum einen Blick auf die Band erhaschen konnte, war sie trotzdem sehr aufgeregt. Kathryn erklärte in einem Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin: „Als ich in der High School war, hatte mein Vater ein Bürogebäude und mietete den Keller. Ich glaube, die Rolling Stones kamen, um dort ein Musikvideo für ihr Album ‚Steel Wheels‘ zu drehen.“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie „im Keller lauerte“ und Jagger aber nur „von den Knien abwärts sehen“ konnte. Hahn sagte: „Wir lauerten im Keller und konnten Mick Jagger sehen, aber nur von den Knien abwärts. Es wurde nie ganz bestätigt, dass es Mick Jagger war, aber ich glaube einfach, dass es so war.“