Stars Katie Holmes Hand in Hand mit neuem Mann gesichtet

Katie Holmes - Kering Women In Motion Talk - Cannes Film Festival 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin wurde händchenhaltend mit dem Künstler Jason Bard Yarmosky gesichtet.

Katie Holmes scheint einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben.

Der frühere ‚Dawson’s Creek‘-Star wurde Hand in Hand mit dem Künstler Jason Bard Yarmosky gesehen, als die beiden eine Vorführung von Olivia Wildes neuem Film ‚The Invite‘ besuchten. Für den Ausflug trug die 47-Jährige einen grünen Rock und ein weißes T-Shirt, dazu kombinierte sie eine rote Handtasche und grüne Ohrringe. Jason entschied sich für ein komplett schwarzes Outfit. Während sie gemeinsam spazieren gingen, blickte Katie mehrmals unauffällig über ihre Schulter, während ihre Hand leicht in Jasons lag.

Eine Person, die ebenfalls bei der Filmvorführung anwesend war, berichtete gegenüber ‚People‘ von ihren Eindrücken. „Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, woraufhin sie lachte. Die beiden wirkten sehr vertraut miteinander und sie hatte den ganzen Abend ein Lächeln im Gesicht“, erzählte der Augenzeuge. Während des Films habe das Duo nebeneinander gesessen. „Zeitweise lehnte sie ihren Kopf an seine Schulter. Sie sahen wirklich süß zusammen aus.“

Nach dem gemeinsamen Kinobesuch sollen die beiden zur Afterparty im The Boat House in New York weitergezogen sein. Dort wurden sie dabei beobachtet, wie sie „mit Freunden plauderten“. Sollte Katie tatsächlich mit Jason zusammen sein, wäre es ihre erste öffentliche Beziehung seit ihrer weniger als ein Jahr dauernden Romanze mit Bobby Wooten III im Jahr 2022. Zuvor war Katie sechs Jahre lang mit Jamie Foxx liiert. Ihre bekannteste Beziehung bleibt jedoch ihre Ehe mit Tom Cruise, mit dem sie die heute 20-jährige Tochter Suri hat.

Bereits 2016 wurde Katie von einem Reporter gefragt, wie sie nach ihrer Scheidung von Cruise das Thema Dating angehen wolle. Daraufhin erklärte sie: „Darauf möchte ich nicht antworten. Ich habe keinen Fünf- oder Zehnjahresplan. Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht immer noch wie ein Teenager.“