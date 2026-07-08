Stars Taylor Swift und Travis Kelce hatten ‚mehrere‘ Hochzeitstorten

Greg James - Feb 2020 - BRIT Awards - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 18:00 Uhr

Der britische Radiomoderator hat Details über die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce verraten.

Taylor Swift und Travis Kelce ließen „mehrere“ Hochzeitstorten anfertigen.

Das Promi-Paar heiratete am Freitag (3. Juli) vor 1.000 Gästen im Madison Square Garden in New York. Radiomoderator Greg James, der gemeinsam mit seiner Frau Bella Mackie anwesend war, teilte nun einige Details über den großen Tag mit. Unter anderem verriet er, dass das Essen „reichlich und köstlich“ gewesen sei. Bei seiner Rückkehr zur Frühstückssendung von ‚BBC Radio 1‘ am Mittwoch (8. Juli) erzählte er den Hörern: „Es war kein gesetztes Dinner. Viele der Briten kamen eine Zeit lang zusammen. Es gab mehrere Torten. Es waren 1.000 Leute da, also gab es jede Menge Kuchen.“

Für das leibliche Wohl der Gäste wurde also bestens gesorgt. „Ihr kennt das: Bei einer Hochzeit ist manchmal das erste Getränk kostenlos. Hier waren die ersten 10.000 Getränke kostenlos“, enthüllte der 40-Jährige. „Ich hatte vielleicht den besten Abend überhaupt.“ Greg ließ sich von der Partystimmung im Madison Square Garden mitreißen. „Es gab eine offene Einladung, auf die Bühne zu gehen und zu tanzen, während der DJ auflegte – und das habe ich dann auch gemacht“, verriet er.

Der Brite gab zu, dass sich sein spontaner Trip nach New York für die Feierlichkeiten noch immer wie ein Traum anfühle. „Ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass es passiert ist. Es fühlt sich wie ein unglaublich seltsamer, aber aufregender Traum an. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht“, schwärmte er. So laute auch die wichtigste Schlagzeile, scherzte Greg: „Oh mein Gott, es hat wirklich riesigen Spaß gemacht.“

Die Hochzeitseinladung hielt er sogar vor seinen Freunden geheim. „Ich konnte es nur Bella sagen, weil sie ebenfalls eingeladen war. Ich konnte es nicht einmal meinem Chef sagen, ich habe einfach Urlaub genommen“, berichtete Greg. Auch die prominente Gästeliste beeindruckte ihn sehr. Dazu gehörten unter anderem Tom Cruise, Tom Hanks, Jessica Alba und Jennifer Lawrence. „Alle zehn Sekunden war man in einem Raum voll mit den berühmtesten Menschen der Welt. Ich konnte es einfach nicht glauben. Es war wie ein Besuch bei Madame Tussauds, nur dass die Wachsfiguren lebendig waren, man mit ihnen interagieren konnte und sie zurückgeredet haben“, packte er aus. Diese Erfahrung sei „völlig verrückt“ gewesen.

Greg konnte kurz mit dem frisch verheirateten Paar sprechen und erzählte Taylor, dass es ihm schwergefallen sei, seine Einladung geheim zu halten. Trotz seiner sonstigen Offenheit sagte der Radio-DJ auf die Frage, ob die Braut bei der Hochzeit gesungen habe, nur: „Kein Kommentar.“ Auch zu ihren Hochzeitsoutfits wollte er keine Details nennen, außer dass sie „fantastisch“ ausgesehen habe.