Stars ‚Lieber Freund‘: Millie Bobby Brown ist mit Helikopter von Tom Cruise geflogen

Millie Bobby Brown attends the 2026 Netflix Upfront - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2026, 11:36 Uhr

Die 'Stranger Things'-Schauspielerin schwärmt von dem Action-Star, der ihr als große Inspiration dient.

Millie Bobby Brown ist schon mit dem Helikopter ihres „lieben Freundes“ Tom Cruise geflogen.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin hat sich selbst mit dem ‚Mission: Impossible‘-Star verglichen, weil sie – genau wie Tom – gerne ihre eigenen Stunts macht. Im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast schwärmte Millie: „Er ist ein lieber Freund. Er ist ein wunderbarer Mann und ich habe großes Glück, ihn meinen Freund nennen zu dürfen.“ Laut der 22-Jährigen ermutigt sie der Hollywood-Star, immer wieder neue Dinge auszuprobieren.

„Tom macht die verrücktesten Sachen. Ich glaube, er versucht mich dazu zu bringen, irgendwann auch ein Flugzeug zu fliegen“, berichtete sie. „[Ich bin tatsächlich] schon mit seinem Helikopter geflogen. Ich dachte mir: ‚Das ist das letzte Mal, dass ich eines seiner Geräte fliege.'“ Millie erklärte, dass es für sie ein „aufregendes Erlebnis“ sei, ihre eigenen Stunts zu machen.

Sie hoffe, damit auch andere Schauspielerinnen zu ermutigen. „Ich möchte wirklich, dass junge Mädchen denken, dass sie das können“, schilderte die Britin. In gewisser Weise verstehe sie die Warnung, Stunts nicht selbst zu machen. „Aber früher hat man dich vielleicht einfach gegen eine Wand geworfen, und heute, wenn man einen guten Stunt-Koordinator hat und die Technik lernt, sollten wir als Schauspieler gewisse Dinge selbst können“, sagte Millie. Sie selbst versuche, 90 Prozent dieser actionreichen Szenen selbst zu machen. „Und die zehn Prozent stehen wahrscheinlich in meinem Vertrag, dass ich sie nicht darf – auch wenn ich darum bitte“, scherzte sie.

Millie bewirbt derzeit ihren neuesten Film ‚Enola Holmes 3‘ und ist sehr stolz darauf, die junge Detektivin zu spielen. „Besonders wenn junge Mädchen zu mir kommen und sagen, wie sehr sie sie lieben“, verriet der Star.