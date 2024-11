Stars Katie Holmes: Text-Patzer am Broadway

Katie Holmes - Michael Kors Collection Fall/Winter 2024 Runway Show - - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 09:00 Uhr

Die ‚Dawson's Creek'-Darstellerin enthüllt, dass sie mitten auf der Bühne plötzlich einen Aussetzer hatte.

Katie Holmes wurde „so rot“, als sie am Broadway ihren Text vergaß.

Die Schauspielerin spielt derzeit die Hauptrolle in der Neuauflage von ‚Our Town‘ am Great White Way an der Seite des ehemaligen ‚Big Bang Theory‘-Stars Jim Parsons. Trotz ihrer Hollywood-Erfahrung macht auch die 45-Jährige Fehler. Einmal habe sie sich auf der Bühne etwas Unsinniges ausgedacht, weil ihr die Worte aus dem Drehbuch nicht mehr einfielen.

In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erzählt Katie: „Ich war mitten in einer Szene und habe einfach die ganze Zeile gesagt, außer dem letzten Wort, und ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich habe mir etwas ausgedacht, aber es hat keinen Sinn gemacht. Und dann wurde ich so rot, weil Jim Parsons, der wunderbar ist, die meiste Zeit auf der Bühne steht, weil er der Inspizient ist. Und da dachte ich: ‚Oh mein Gott. Jim weiß es. Er sieht zu. Und Ephraim [Sykes] weiß es, weil ich es zu ihm gesagt habe, und dann Richard Thomas. Oh Gott.‘“

Die ehemalige ‚Dawson’s Creek‘-Darstellerin wurde von ihrem Co-Star getröstet, sobald sie die Bühne verließen. „[Ich] kam von der Bühne und Jim umarmte mich danach. Er sagte: ‚Ich habe noch nie jemanden gesehen, der seinen Text so schnell sagt und sich aus dem Staub macht.‘“ Katie habe sich als einzige den Kopf über ihr Missgeschick zerbrochen. „Niemanden hat es interessiert, aber mich hat es interessiert. Ich dachte: ‚Das ist der Broadway!‘“, gesteht sie.