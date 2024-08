Stars Katie Holmes: Tochter Suri geht aufs College

Katie Holmes and Suri Cruise are seen in the Upper West Side July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 10:09 Uhr

Die Schauspielerin muss loslassen: Ihre 18-jährige Tochter beginnt ihr Studium.

Katie Holmes verrät, dass sie „stolz“ auf ihre Tochter Suri ist, die sich auf ihr Studium vorbereitet.

Die 18-Jährige wird auf die Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, gehen. Für ihre prominente Mutter bedeutet das eine Zeit des Umbruchs. In einem seltenen Kommentar über ihre Tochter verrät Katie dem Magazin ‚Town and Country‘: „Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe zu ihr vermissen, aber ich bin wirklich stolz auf sie und ich bin glücklich.“

Suris Vater ist Hollywood-Star Tom Cruise, mit dem Katie von 2006 bis 2012 verheiratet war. Die 45-Jährige freut sich, dass ihre Tochter das College-Leben kennenlernen wird. Die ‚Dawson’s Creek‘-Darstellerin erinnert sich gerne an ihre eigene Zeit an der Columbia University zurück. „Ich erinnere mich an dieses Alter, an diese Zeit der Anfänge. Es ist aufregend, etwas über sich selbst zu lernen, und ich habe diese Zeit geliebt, also macht es mich glücklich, so darüber zu denken“, plaudert sie aus.

Auf die Frage, wie sich ihr Leben verändern wird, scherzt sie: „Die Mitglieder meines Buchclubs werden genervt sein, wenn sie von mir hören. Ich werde sagen: ‚Wir treffen uns einmal in der Woche.'“

Im Juni enthüllte Katie ihre Pläne, eine Karriere als Autorin zu starten. „Ich würde gerne weiterhin meine eigenen Filme schreiben und Regie führen. Vielleicht auch ein paar Bücher schreiben – Belletristik“, erzählte sie im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘.