Katie Holmes würdigt ‚Dawson's Creek'-Kollegen James Van Der Beek

Katie Holmes - Michael Kors Collection Fall/Winter 2024 Runway Show - - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 18:00 Uhr

Katie Holmes hat die „Heldenreise“ von James Van Der Beek gewürdigt.

Die 47-jährige Schauspielerin empfindet „tiefe Dankbarkeit“, ihn in ihrem Leben gehabt zu haben, nachdem ihr ‚Dawson’s Creek‘-Kollege im Alter von 48 Jahren nach einem Krebsleiden verstorben ist.

Katie veröffentlichte eine handgeschriebene Nachricht auf Instagram, in der sie schrieb: „James, danke. Mit deiner Vorstellungskraft Raum zu teilen, ist heilig – dieselbe Luft im Land der Fantasie zu atmen und darauf zu vertrauen, dass unsere Herzen in ihrem Ausdruck sicher sind.“ Sie fügte hinzu: „Das sind einige der Erinnerungen, zusammen mit Lachen, Gesprächen über das Leben, James-Taylor-Songs – Abenteuer einer einzigartigen Jugend… Mut. Mitgefühl. Selbstlosigkeit. Stärke.“ Sie betonte auch die „Wertschätzung für das Leben“ ihres alten Freundes und seine Entscheidung, sein Leben „mit Integrität zu leben“: „Dass Leben Kunst ist – eine wunderschöne Ehe zu erschaffen, sechs liebevolle Kinder – die Reise eines Helden.“ Die Schauspielerin betrauere diesen Verlust mit einem Herzen, das „die Realität seiner Abwesenheit“ spüre, und tiefer Dankbarkeit für die Spuren, die er darin hinterlassen habe.

Die ‚Logan Lucky‘-Darstellerin – die mit Ex-Mann Tom Cruise die 19-jährige Tochter Suri hat – versprach, James‘ Witwe Kimberly und ihre sechs Kinder zu unterstützen. Sie fügte hinzu: „Für Kimberly und die Kinder sind wir immer da. Und wir werden euch immer mit Liebe und Mitgefühl überschütten.“ Katie gab weiter zu, dass James‘ Tod „viel zu verarbeiten“ sei. Sie schrieb: „Ich habe mit schwerem Herzen ein paar Worte gefunden. Das ist viel zu verarbeiten. Ich bin so dankbar, einen Teil von James’ Reise geteilt zu haben. Er wird geliebt. Kimberly, wir lieben dich und werden immer für dich und deine wundervollen Kinder da sein.“