Musik Katseye: Sophia wird nicht bei der ‚Wildworld‘-Tour dabei sein

Sophia Laforteza - Katzeye - August 2026 - Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 11:00 Uhr

Die Girlgroup muss bei ihrer Tour auf Mitglied Sophia Laforteza verzichten.

Katseye-Star Sophia Laforteza wird nicht an der ‚Wildworld‘-Tour der Gruppe teilnehmen.

Die ‚Animal‘-Stars starten ihre Tour am Dienstag (1. September) und treten dabei in Europa, Großbritannien und Nordamerika auf. Nachdem Sophia angekündigt hatte, sich aus der Gruppe zurückzuziehen, um sich auf ihre psychische Gesundheit zu konzentrieren, fragten sich viele Fans, ob sie ihre Bandkolleginnen auf der Tour begleiten würde. Nun stellte die Sängerin in ihrer Instagram-Story klar, dass sie nicht dabei sein wird.

„Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich an dieser Tour teilnehmen und für euch alle auftreten möchte. Aber ich muss mich jeden Tag daran erinnern, dass unsere Gesundheit und unser psychisches Wohlbefinden immer Vorrang haben sollten“, erklärte die 23-Jährige. Wenn sie für ihre Fans da sei, wolle sie ihnen die beste Version ihrer selbst zeigen. Sophia befinde sich weiterhin in Behandlung und tue alles, um gesund, beschäftigt und glücklich zu bleiben. Außerdem erinnerte sie ihre Follower daran: „Man kann nicht aus einem leeren Becher schöpfen. Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten.“

Sophias Statement folgte auf eine Erklärung von Katseye auf Instagram. Darin hieß es: „Wir möchten euch über Sophias bevorstehende Termine informieren. Sophia konzentriert sich auf ihr Wohlbefinden, und das Unternehmen steht weiterhin voll und ganz hinter ihr und ist entschlossen, ihr jegliche Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigt.“ Die von HYBE und Geffen Records unterzeichnete Mitteilung bestätigte, dass die Musikerin „nicht an der ‚Wildworld‘-Tour in Europa und Großbritannien teilnehmen wird“. Bemerkenswert ist, dass Katseye in der Mitteilung die Termine in Nordamerika nicht erwähnte.

Sophia lobte außerdem ihre Managementfirma und ihre Bandkolleginnen für deren Unterstützung während ihrer gesundheitlichen Probleme. Die Sängerin schrieb: „Von der Firma, meinen Mitgliedern und allen anderen Menschen um mich herum habe ich während meiner Genesung nichts als Liebe und Unterstützung erfahren. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren und wieder mit meinen Schwestern auf der Bühne zu stehen.“