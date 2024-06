Mit Lyrics zu neuem Song Katy Perry begeistert in Paris mit 150 Meter langer Schleppe

Mit 150 Meter langer Schleppe: Katy Perry am Dienstag in Paris. (ncz/spot)

25.06.2024

Katy Perry zieht am Rande der Paris Fashion Week alle Blicke auf sich: Am Dienstag zeigte sich die Sängerin in einem Kleid mit 150 Meter langer Schleppe. Darauf enthüllte sie Teile des Songtexts ihrer neuen Single.

Katy Perry (39) steht kurz vor ihrem musikalischen Comeback: Am 11. Juli veröffentlicht die US-Sängerin mit "Woman's World" ihre erste Single seit 2020. Und die promotet sie nun auf besondere Weise: Nachdem sie bereits am Wochenende auf dem Laufsteg der "Vogue World: Paris" auf der Pariser Fashion Week begeisterte, erschien Perry am Dienstag (25. Juni) im knappen roten Minikleid mit einer 150 Meter langen Schleppe, auf der die Lyrics zum neuen Song abgedruckt waren.

Katy Perry gibt Lyrics ihres neuen Songs preis

Fotos und Videos zeigen, wie die Musikerin am berühmten Hotel Ritz an der Place Vendôme in der französischen Hauptstadt aus einer Limousine steigt und nach und nach die meterlange Schleppe auspackt, während sie zum Eingang läuft, und damit Teile des Songtexts zu "Woman's World" preisgibt.

Zu lesen sind unter anderem die Worte: "She's a winner, champion, Superhuman, Number One, She's a sister, she's a mother", zu Deutsch: "Sie ist eine Gewinnerin, Champion, Supermensch, Nummer eins, sie ist eine Schwester, sie ist eine Mutter." Demnach dürfte es in der ersten Singleauskopplung ihres kommenden, sechsten Studioalbums vor allem um weibliche Stärke und Selbstbewusstsein gehen. Den Song hatte Perry Mitte Juni mit einem Video auf Instagram und TikTok angekündigt.

Letztes Album liegt vier Jahre zurück

Zuletzt veröffentlichte Perry im August 2020 ihr fünftes Studioalbum "Smile". Im selben Monat wurde die Sängerin, die seit 2019 mit Schauspieler Orlando Bloom (47) verlobt ist, erstmals Mutter.