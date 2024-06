Musik Katy Perry: Comeback mit neuer Single ‚Woman’s World‘

Katy Perry - 35th Annual Colleagues Spring Luncheon & Oscar de la Renta Fashion Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2024, 18:00 Uhr

Katy Perry wird im nächsten Monat ihr lang erwartetes Comeback mit der neuen Single ‚Woman’s World‘ feiern.

Die Popsängerin kündigte an, dass ihre neue Single am 11. Juli herauskommen wird, bevor das Video zu dem Song am 12. Juli erscheint.

Perry teilte auf ihrem Account auf Instagram eine Vorschau des kommenden Tracks, indem sie in einem weißen Bikini zu der kraftvollen Melodie lippensynchron sang. Es wird die erste Musik der ‚I Kissed A Girl‘-Künstlerin sein, seitdem sie im Jahr 2022 gemeinsam mit dem 34-jährigen Country-Star Thomas Rhett auf ‚Where We Started‘ zu hören war. Die Neuigkeiten über die Veröffentlichung des Liedes kommen, nachdem Katy vor kurzem bekannt gegeben hatte, dass sie sich mit der kongolesisch-kanadischen Sängerin Lu Kala für einen ihrer „größten Songs, der noch herauskommen muss“ zusammentat. Die 39-jährige Sängerin gab während eines ‚American Idol‘-Events im April einen Vorgeschmack auf den neuen Track. Mit ihren Armen um Lu geschlungen sagte Perry: „Sie hat mir dabei geholfen, einen meiner größten Songs zu schreiben, der noch nicht erschienen ist. Aber er kommt bald raus.“ Die 28-jährige Co-Autorin, die im vergangenen Jahr auf Lattos Song ‚Lottery‘ zu hören war, betitelte den Instagram-Clip mit den Worten: „Ich habe nichts davon erwartet, wow. Danke @katyperry, dass ich der kleinste Teil von dessen sein durfte, was du vorhast. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt es hören kann.“ Katy hatte zuvor bereits angedeutet, dass ihr neues Album „pure Freude und Spaß“ sein würde.