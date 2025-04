Musik Billie Joe Armstrong erinnert sich an ‚A***loch‘ Perry Farrell, der ‚Boyband‘ Green Day nicht beim Lollapalooza 1994 haben wollte

Green Day - MTV EMAs 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 18:00 Uhr

Billie Joe Armstrong hat erzählt, dass das „verdammte A***loch“ Perry Farrell nicht wollte, dass Green Day 1994 auf dem Lollapalooza-Festival auftreten.

In dem neuen Buch ‚Lollapalooza: The Uncensored Story of Alternative Rock’s Wildest Festival‘ erzählten Armstrong und der damalige Bühnenmanager der Veranstaltung, John Rubeli, dass der Frontmann von Jane’s Addiction dagegen war, dass die Pop-Punk-Legenden an seinem tourenden alternativen Festival teilnehmen – weil er dachte, sie seien eine fabrizierte Boyband.

Rubeli teilte mit: „Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass Perry eine Band zurückgedrängt oder ein Veto eingelegt hat – außer bei Green Day. Er sagte: ‚Das ist eine Boyband. Ich will keine Boyband buchen.'“ Auch Armstrong erinnerte sich: „Perry war ein verdammtes A***loch, nichts weiter. Er war nicht Teil des Gesprächs, weil er ausgecheckt hatte, aber sie baten uns, zu spielen, und wir sagten ja.“ Der Plan war, dass die Band Boredoms in der ersten Hälfte und Green Day in der zweiten Hälfte als Eröffnungsband spielte. Als Farrell das herausfand, beschwerte er sich: „Und dann kommt er plötzlich zurück und sagt: ‚Ich will sie nicht auf der Rechnung haben.‘ Anscheinend dachte er, dass wir eine Band sind, die von [Plattenmanager] Mo Ostin bei Warner Bros. zusammengestellt wurde.“

Nach einigem Zureden durften Green Day die halbe Tour spielen. Rubeli fuhr fort: „Man muss Perry zugute halten, dass ich in der Lage war, die Geschichte von Green Day in der Bay Area durchzugehen und wie sie Indie-Platten veröffentlicht hatten, und schließlich sagte er: ‚Okay, sie können die Hälfte der Tour machen, aber ich will die Boredoms auf der anderen Hälfte.'“

Auf der Bühne spielten Green Day den Song ‚Chump‘ als Reaktion auf Farrells Bemerkungen. Armstrong erinnerte sich: „Für uns war es wirklich enttäuschend, denn Perry war jemand, den wir wirklich respektierten. Ich denke, das hat uns dazu gebracht, Lollapalooza noch mehr spielen zu wollen, weil wir beweisen wollten, dass er seinen Kopf zu weit oben hat.“ Er fügte hinzu: „Er hatte Lakaien, die kamen und sagten: ‚Perry Farrell ist wirklich wütend, dass du ihm ‚Chump‘ gewidmet hast. Und ich sagte: ‚Sag ihm, er soll aufhören, sich wie einer zu verhalten.'“