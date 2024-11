Stars Katy Perry: Mit 40 fühlt sie sich so selbstbewusst wie nie

SiriusXM studios 2024 - Katy Perry - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 11:00 Uhr

Die Sängerin will sich nicht mehr von anderen Menschen kleinreden oder die Laune verderben lassen.

Katy Perry gibt nichts mehr auf die Meinung anderer Leute.

Die Popsängerin feierte letzten Monat ihren 40. Geburtstag und verrät, dass sie mit dem Älterwerden gelernt hat, sich weniger darum zu kümmern, was die Menschen über sie denken.

„Ich schätze, ich bin in einen Zustand eingetreten, den ich ‚Null verdammte 40′ nenne“, enthüllt sie gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Ein Therapeut sagte mir eines Tages: ‚Niemand kann dich dazu bringen, etwas über dich zu empfinden, was du nicht schon über dich empfindest‘. Wenn also jemand etwas über mich sagt, das nicht wahr ist, hat das keine Auswirkungen auf mich, weil ich jetzt weiß, wer ich bin.“

Die ‚Teenage Dream‘-Hitmacherin fügt hinzu: „Ich kenne mich besser als je zuvor. Ich kümmere mich sehr um die Dinge, die es wert sind, dass man sich um sie kümmert, aber wenn jemand nicht nett ist oder unwahre Dinge sagt, dann ist das nicht wirklich wichtig.“

Obwohl sie und ihr Verlobter Orlando Bloom unheimlich erfolgreich sind, betont Katy, dass sie immer noch bodenständig sind. „Wir sind so privilegiert, dass wir so ein großes Leben führen können, das wir uns geschaffen haben. Aber wir haben auch ein ganz normales Leben. Wir haben all die Kleinigkeiten, die dazwischen liegen. Aber wir nehmen das nie als selbstverständlich hin. Jeder Tag ist ein Segen“, erklärt die Musikerin.

Auch mit 40 Jahren will der Popstar weiter Vollgas geben. „Ich arbeite so hart wie nie zuvor, und das werde ich auch weiterhin tun. Ich habe meine Träume nie an Bedingungen geknüpft oder ihnen Grenzen gesetzt. Ich schlage vor, dass das auch niemand anderes tut, denn man kann sich selbst überraschen, wie viel man erreichen kann, wenn man daran glaubt.“