Stars Katy Perry und Justin Trudeau: Erster öffentlicher Auftritt als Paar

Katy Perry - 35th Annual Colleagues Spring Luncheon & Oscar de la Renta Fashion Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2025, 12:56 Uhr

Die Popsängerin und der ehemalige kanadische Premierminister bekennen sich offen zu ihrer Romanze.

Katy Perry und Justin Trudeau haben ihre Romanze mit einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt offiziell gemacht.

Die Popsängerin wurde am Samstag (25. Oktober) im Pariser Crazy Horse von dem ehemaligen kanadischen Premierminister begleitet, um dort ihren 41. Geburtstag bei der berühmten Kabarettshow zu feiern. Fotos, die ‚TMZ‘ vorliegen, zeigen das Duo beim Verlassen des französischen Veranstaltungsortes. Die beiden Stars hielten Händchen und sahen einander lächelnd an. Katy trug ein auffälliges rotes Kleid, während der 53-Jährige ganz in Schwarz gekleidet war.

Im Sommer wurde erstmals über eine Romanze des Paars spekuliert, nachdem es in Montreal bei einem Date gesehen wurde. Kurz davor hatte sich die ‚Dark Horse‘-Sängerin von ihrem Verlobten Orlando Bloom getrennt. Im vergangenen Monat wurden sie erneut zusammen fotografiert – diesmal küssend auf einer Jacht vor der Küste von Santa Barbara.

Anfang dieses Monats wurde berichtet, dass die beiden „ziemlich angetan voneinander“ seien. Ein Insider verriet gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Sie stehen seit Mitte des Sommers in Kontakt, konnten aber wegen Katys vollem Terminkalender nicht viel Zeit miteinander verbringen. Auch Justin ist beschäftigt und beide haben familiäre Verpflichtungen. Sie teilen gemeinsame Interessen und lassen das Dating einfach auf sich zukommen. Aber sie sind definitiv ineinander verliebt – und das schon seit einer Weile.“ Der Insider fügte hinzu, dass sich die Beziehung der beiden langsam entwickeln konnte und eine große „gegenseitige Anziehungskraft“ bestehe.