Stars John Mayer und Kat Stickler haben sich getrennt – aber warum?

John Mayer - F1 premiere NYC 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 10:30 Uhr

John Mayer hat sich von der Influencerin Kat Stickler getrennt.

Der 48-jährige Musiker, der in der Vergangenheit unter anderem mit Jessica Simpson, Jennifer Aniston, Katy Perry und Taylor Swift liiert war, und Kat „sehen sich nicht mehr und haben sich bereits vor einigen Monaten getrennt“. Ein Insider sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es war keine dramatische Trennung, die Beziehung ist einfach langsam ausgelaufen. Sie haben erkannt, dass sie sehr unterschiedliche Lebensstile haben. Aber solange es dauerte, hatten sie viel Spaß, und sie sind weiterhin befreundet.“ Kat, die Mutter einer Tochter ist, habe sich außerdem immer etwas unwohl bei dem Gedanken gefühlt, dass John ihre Tochter kennenlernen könnte. Der Insider erklärte: „Kat war immer zurückhaltend, wenn es darum ging, ihre Tochter mit jemandem bekannt zu machen, den sie datete. Außerdem machten die vollen Terminkalender beider die Beziehung nicht gerade einfach.“

Das Paar begann 2025 miteinander auszugehen. Laut einem Insider habe John damals „aktiv den Kontakt zu ihr gesucht und um sie geworben“. Der Insider sagte bereits im vergangenen Jahr zu ‚Us Weekly‘: „Kat hatte sich gerade von jemandem getrennt, mit dem sie einige Monate zusammen gewesen war. Sie dachte, es wäre schön, wieder zu daten, und interessierte sich für John.“ Der Chartstürmer sprach im vergangenen Jahr auch offen über sein Liebesleben und verriet damals, dass er noch Single sei. Zugleich bestätigte John, dass er eines Tages gerne heiraten würde. Trotz früherer Enttäuschungen in der Liebe sei er weiterhin optimistisch, die richtige Frau zu finden. Im Gespräch mit Will Arnett bei ‚SmartLess Live‘ im Juni 2025 wurde er gefragt: „Für John Mayer ist Dating nicht einfach. Ganz ehrlich, was willst du machen? Es ist schwer, Leute kennenzulernen.“ Darauf antwortete John: „Ich würde niemanden daten, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, dass daraus eine Ehe wird. Jede Freundin wäre zu diesem Zeitpunkt eine potenzielle Ehefrau.“

Außerdem sprach John über einige seiner Ängste in Bezug auf Beziehungen. Der Musiker erklärte: „Ich denke, junge Menschen sollten früher lernen, verletzlich zu sein. Sich hinter Ironie, Gleichgültigkeit oder scheinbarer Unverletzlichkeit zu verstecken, ist zwar ein guter Mechanismus, um über eine Trennung hinwegzukommen.“ Er habe die Sorge, dass eine ganze Generation von Menschen – Männer wie Frauen – beschlossen habe, Beziehungen „mit einer sehr unflexiblen und sarkastischen Haltung zu beginnen“.