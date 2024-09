Seit 2019 verlobt Katy Perry und Orlando Bloom strahlen auf dem roten Teppich

Katy Perry und Orlando Bloom bei der Premiere von "The Cut". (ym/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 09:22 Uhr

Bei der Premiere von Orlando Blooms neuem Film "The Cut" zeigen sich der Schauspieler und seine Verlobte, Sängerin Katy Perry, nicht nur frisch verliebt, sondern in eleganten Outfits.

An der Seite von Orlando Bloom (47) hat Katy Perry (39) bei der Premiere seines neuen Films "The Cut" auf dem Toronto Filmfestival die Zuschauer begeistert. Das prominente Paar erschien auf dem roten Teppich in aufeinander abgestimmten Outfits.

Katy Perry setzt auf Schwarz-Grau

Perry setzte dabei auf einen auffälligen Look des französischen Modedesigners Hedi Slimane (56), wie unter anderem "People" berichtete. Zu einem dunkelgrauen Bandeau-BH kombinierte sie einen gleichfarbigen Rock mit hoher Taille und einen bestickten Überwurf aus Seidensatin in Schwarz.

Ihr dunkles Haar trug die 39-Jährige in einem hohen Dutt mit Mikropony und setzte auf einen dramatischen Smokey-Winged-Lidschatten-Look. Ihre Lippen betonte sie mit einem mattbraunen Farbton und rundete ihren kantigen Look mit einem Paar geometrischer silberner Ohrringe ab. Neben seiner Verlobten strahlte Orlando Bloom in einem modernen schwarzen Smoking, kombiniert mit einem weißen Rollkragenshirt.

Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom sind mit Unterbrechung bereits seit 2016 ein Paar. Gekrönt wurde ihre Beziehung durch die Geburt der gemeinsamen Tochter Daisy Dove im Jahr 2020. Seit 2019 sind Perry und Bloom verlobt.