Heidi, Mutter und Bills Flirt zu sehen „Kaulitz & Kaulitz“: Das verrät der Trailer zur Netflix-Serie

Die Tokio-Hotel-Stars Tom (re.) und Bill Kaulitz bekommen ihre eigene Netflix-Serie (tj/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 17:46 Uhr

Am 25. Juni feiert "Kaulitz & Kaulitz", die Serie über Bill und Tom Kaulitz, auf Netflix ihre Premiere. Der erste offizielle Trailer verspricht viel Unterhaltung und seltene Einblicke in das wilde Hollywood-Leben der Zwillinge.

"Quality time mit Bill und Tom" heißt es in der Ankündigung der neuen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" – und wie der am 7. Juni veröffentlichte offizielle Trailer zu der Serie über die berühmten Kaulitz-Brüder offenbart, werden die Fans der beiden Tokio-Hotel-Stars ab dem 25. Juni voll auf ihre Kosten kommen.

Mutter Charlotte und Heidi Klum plaudern aus dem Nähkästchen

Die Serie dokumentiert das wilde Leben der "prominentesten Zwillinge Deutschlands" über einen Zeitraum von acht Monaten und gewährt zudem exklusive Einblicke in "ihr Innerstes – Kindheit, Karriere, Familienleben". Dabei kommen nicht nur die beiden Brüder zu Wort, auch ihre Mutter Charlotte und Toms Ehefrau Heidi Klum (51) plaudern eifrig aus dem Nähkästchen.

Bill als "MC Kaulitz aus Hollywood", Tom als Familientyp

Im ersten Trailer zu "Kaulitz & Kaulitz" deutet sich an, dass die Serie nicht nur den Fans der ehemaligen Teenie-Band Tokio Hotel interessante Unterhaltung bieten dürfte. Das schrille Luxus- und Party-Leben der beiden ungleichen Brüder in ihrer Wahlheimat Los Angeles mitzuverfolgen und ihren vergnügten geschwisterlichen Streitereien beizuwohnen, funktioniert fast wie eine gut gemachte Sitcom. Bill gibt dabei den schrillen "MC Kaulitz aus Hollywood", während Tom sich als bodenständiger Familientyp outet.

Knutsch-Szenen mit Heidi und Wiesn-Flirt Marc Eggers

Dass Heidi Klum in dem Trailer zur Serie einen prominenten Auftritt hat – in dem sie ihrem Ehemann Tom einen dicken Kuss auf den Mund drückt – zählt zu den großen Überraschungen. Zuvor hatte das Model beteuert, in der Serie kaum eine Rolle zu spielen. Ein anderes pikantes Detail des Trailers stellt eine weitere Kuss-Szene dar, die sich zwischen Bill Kaulitz und seinem "Wiesn-Flirt" Marc Eggers (37) auf dem Rücksitz einer Limousine abspielt.