Drei Stunden pro Nacht Kaum Schlaf für Cynthia Erivo während der „Wicked“-Dreharbeiten

Knallharter Arbeitsethos: Cynthia Erivo auf dem roten Teppich. (mia/spot)

SpotOn News | 15.12.2024, 11:57 Uhr

Cynthia Erivo hat für ihre Rolle der Elphaba in "Wicked" kaum geschlafen - drei Stunden pro Nacht mussten reichen. Wegen ihres aufwändigen Make-ups und des täglichen Workouts musste die Schauspielerin um ein Uhr nachts aufstehen.

Cynthia Erivo (37) hat für ihre Rolle der Elphaba in "Wicked" fast gänzlich auf Schlaf verzichtet. In einer Frage-Antwort-Runde in Los Angeles berichtete die Schauspielerin laut "People" von ihrem knallharten Arbeitsethos.

Video News

"Ich denke, ich gehe bewusst auf Dinge zu, die mich sowohl körperlich als auch geistig beanspruchen, weil ich glaube, dass der Körper und der Geist untrennbar miteinander verbunden sind", erklärte Erivo. Sie wolle, dass sowohl Körper als auch Geist in Aktion sind und genutzt werden, betonte sie weiter.

Aufstehen um ein Uhr nachts?

Während der Dreharbeiten zu "Wicked" habe sie weniger als drei Stunden pro Nacht geschlafen, erzählt Erivo weiter. Um fünf Uhr morgens musste sie für ihren Einsatz vor der Kamera bereit sein. Davor musste sie zwei Stunden im Make-up-Stuhl sitzen und davor ein zweistündiges Workout absolvieren. Das Workout sei für ihre Flug-Stunts notwendig gewesen, die sie unbedingt selbst durchführen wollte. Somit müsste die Schauspielerin jeden Tag um ein Uhr nachts aufgestanden sein.

Weiter erzählte sie, dass sie "ein bisschen wie ein Mönch" lebe: "Natürlich trinke ich nicht, rauche nicht, esse kein Fleisch oder so etwas in der Art. Es tut mir leid, ich bin sehr langweilig." Weiter erklärte sie: "Ich bin in meinem Haus. Ich bleibe drinnen und versuche, mir die Momente zu nehmen, in denen ich wirklich ausruhen kann. Ich bekomme nicht sehr viel Schlaf, wenn ich diese Dinge mache. Also versuche ich, die zwei oder drei Stunden, die ich bekomme, auch gut zu nutzen."

"Wicked" begeistert Zuschauer und Kritiker

Der Schlafentzug scheint sich gelohnt zu haben. Die tiefgründige Neuinterpretation der Vorgeschichte von "Der Zauberer von Oz" von 1939 mit Erivo und Ariana Grande (31) in den Hauptrollen begeistert derzeit Zuschauer und Kritiker gleichermaßen. Wie kürzlich bekannt wurde, hat sich der Musical-Film bei den Critics' Choice Awards elf Nominierungen verdient – darunter für den besten Film, die beste Regie und das beste Schauspielensemble.