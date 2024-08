"Warten auf Godot" Keanu Reeves erobert mit seinem „Bill & Ted“-Kollegen den Broadway

Stehen demnächst am Broadway gemeinsam auf der Bühne: Keanu Reeves (l.) und sein "Bill & Ted"-Co-Star Alex Winter. (tj/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 12:32 Uhr

In den "Bill & Ted"-Filmen waren Keanu Reeves und Alex Winter als Zeitreisende unterwegs. Nun kommen die beiden Schauspielkollegen und Freunde am Broadway in Samuel Becketts Klassiker "Warten auf Godot" wieder zusammen.

In den absurden "Bill & Ted"-Komödien haben die Hollywoodstars Keanu Reeves (59) und Alex Winter (59) bereits viele gemeinsame Abenteuer erlebt. Nun erobern die beiden Schauspieler und enge Freunde zusammen auch den Broadway. Die beiden werden im Herbst 2025 in New York in einer Produktion des Theaterstücks "Warten auf Godot" von Samuel Beckett (1906-1989) zu sehen sein.

Becketts Stück gilt als Klassiker des absurden Theaters und handelt von den beiden Landstreichern Estragon und Wladimir, die auf die Ankunft einer geheimnisvollen Titelfigur namens Godot warten – die jedoch nie auftaucht. Reeves wird in der Inszenierung Estragon verkörpern, Winter schlüpft in die Rolle des Wladimir.

Absurdes Broadway-Debüt für Keanu Reeves

Für Keanu Reeves stellt diese theatralische Wiedervereinigung mit seinem "Bill & Ted"-Kollegen sein Broadway-Debüt dar. Alex Winter war auf dem Broadway unter anderem bereits im Jahr 1979 in dem Musical "Peter Pan" zu sehen. Bei der Neuauflage von "Warten auf Godot" wird der bekannte Theatermacher Jamie Lloyd (43) Regie führen.

Wie das Theatermagazin "Playbill" berichtet, kündigten Reeves und Winter ihre künftige Zusammenarbeit auf der Broadway-Bühne in einer gemeinsamen Erklärung an. Darin heißt es: "Wir freuen uns unglaublich darauf, gemeinsam auf der Bühne zu stehen und mit dem großartigen Jamie Lloyd in einem unserer Lieblingsstücke zu arbeiten."

Auch Regisseur Jamie Lloyd zeigt sich begeistert und kommentiert den Theater-Coup mit folgenden Worten: "Es ist eine große Ehre, mit dem brillanten Keanu Reeves und Alex Winter an Samuel Becketts großartigem Meisterwerk zusammenzuarbeiten – einem der größten Theaterstücke aller Zeiten".