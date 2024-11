Stars Keanu Reeves: Für ,John Wick’ ging er an seine Grenzen

Keanu Reeves - John Wick Chapter 4 Premiere - London - March 6th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2024, 09:00 Uhr

Keanu Reeves hat sich bei den Dreharbeiten zu ,John Wick’ „ein paar Mal“ übergeben.

Der 60-jährige Schauspieler spielte 2014 im Originalfilm ,John Wick’ mit, und Keanu gab zu, dass er die Herausforderung beim Dreh der Actionszenen genossen hat. Bei einer Jubiläumsvorführung des Films in Los Angeles erzählte Keanu: „Ich hatte so viele wunderbare Lehrer und Anleitungen und habe mit so vielen talentierten Schauspielern, Schauspielerinnen und Stuntleuten zusammengearbeitet, dass es wie ein Tanz, eine Zusammenarbeit und ein Miteinander war. Es gibt also ein paar Momente, in denen man sich übergeben muss oder kotzt oder was auch immer, aber genau das macht es gut!“

Ian McShane lobte seinen Co-Star sogar dafür, dass er bis an seine körperlichen Grenzen gegangen ist. Der 82-jährige Schauspieler sagte: „Er geht die ganze Zeit an seine Grenzen. Wenn deine Hauptdarsteller sagen: ,Wir würden gerne noch einen machen’, und es regnet draußen den siebten Tag in Folge … und du stehst da, was auch immer. Und du sagst: ,Nun, Keanu macht es. Da haben wir’s. Los geht’s’.“