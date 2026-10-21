Film Keanu Reeves im Gespräch für James Wans Neuverfilmung von ‚The Gangster, The Cop, The Devil‘

Keanu Reeves - Ballerina - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 14:00 Uhr

Keanu Reeves ist im Gespräch für James Wans Neuverfilmung von 'The Gangster, The Cop, The Devil'.

Keanu Reeves steht offenbar in Verhandlungen für eine Rolle in ‚The Gangster, The Cop, The Devil‘.

Der Horrorfilm-Experte James Wan soll bei der Neuverfilmung des südkoreanischen Actionthrillers von 2019 Regie führen. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, befindet sich Reeves derzeit in Gesprächen über eine Beteiligung an dem geplanten Film von Paramount Pictures. Die Geschichte dreht sich um einen Polizisten und einen Gangster, die sich widerwillig zusammentun, um einen Serienmörder zu fassen. Neben Reeves soll auch Don Lee, besser bekannt unter seinem koreanischen Namen Ma Dong-seok, mit von der Partie sein. Er soll erneut in die Rolle des Gangsterbosses Jang Dong-soo schlüpfen, den er bereits im Originalfilm verkörperte.

Der südkoreanische Originalfilm ‚The Gangster, The Cop, The Devil‘ wurde von Lee Won-tae geschrieben und inszeniert und feierte 2019 bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere. Im Mittelpunkt stehen zwei Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten, sich aber aus einem gemeinsamen Interesse heraus zusammenschließen: Sie wollen einen Serienmörder aufspüren. Dabei verfolgen der Polizist und der Gangsterboss jeweils ihre eigenen Ziele. Misstrauen, gegenseitige Täuschungsmanöver und ein Katz-und-Maus-Spiel sind daher vorprogrammiert. Mit der Neuverfilmung übernimmt James Wan erstmals seit ‚Aquaman: Lost Kingdom‘ aus dem Jahr 2023 wieder die Regie bei einem Spielfilm.

Die jüngste Drehbuchfassung stammt von Eric Pearson, der unter anderem am Marvel-Film ‚The Fantastic Four: First Steps‘ mitgearbeitet hat. Frühere Entwürfe wurden von Shay Hatten, bekannt durch die ‚Resident Evil‘-Reihe, und Brian Helgeland, dem Drehbuchautor von ‚Ritter aus Leidenschaft‘, verfasst. Hatten kennt Keanu Reeves bereits aus der Zusammenarbeit an der erfolgreichen ‚John Wick‘-Filmreihe. Neben der Neuverfilmung von ‚The Gangster, The Cop, The Devil‘ arbeitet Wan an einem weiteren Horrorprojekt für Paramount Pictures. Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass er den achten Film der ‚Paranormal Activity‘-Reihe produzieren soll. Das Projekt entsteht nach dem Zusammenschluss von Wans Produktionsfirma Atomic Monster mit Jason Blums Studio Blumhouse. Wan erklärte damals: „Ich bin seit dem ersten, großartigen Film ein großer Fan von ‚Paranormal Activity‘. Die langsam wachsende Spannung und die subtile Art, mit der das Unsichtbare zum Albtraum wird, haben mich schon immer begeistert. Ich freue mich darauf, das Vermächtnis der Reihe weiterzuführen und dabei zu helfen, die nächste Entwicklungsstufe dieses unheimlichen Found-Footage-Franchise zu gestalten.“

Zuletzt war Reeves in der Komödie ‚Outcome‘ von Jonah Hill zu sehen, die beim Streamingdienst Apple TV veröffentlicht wurde. Im kommenden Jahr wird der Schauspieler außerdem erneut als Synchronsprecher zu hören sein: In ‚Sonic the Hedgehog 4‘ leiht er der beliebten Figur Shadow seine Stimme. Ob Reeves tatsächlich für ‚The Gangster, The Cop, The Devil‘ unterschreibt, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Sollte es zu einer Einigung kommen, würde der Film eine weitere Zusammenarbeit mit einem namhaften Genre-Regisseur markieren.