Film Keanu Reeves kehrt für animierten ‚John Wick‘-Film zurück

Keanu Reeves - John Wick - Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 14:00 Uhr

Lionsgate hat offiziell grünes Licht für einen Animationsfilm aus dem 'John Wick'-Universum gegeben. Hauptdarsteller Keanu Reeves ist mit an Bord.

Keanu Reeves kehrt in einem neuen Animationsfilm als John Wick zurück.

Lionsgate hat das Projekt offiziell freigegeben und bestätigt, dass der 62-jährige Schauspieler seine Rolle als legendärer Auftragskiller wieder aufnehmen wird. Der Film befindet sich bereits in der Vorproduktion, wie Lionsgate-CEO Jon Feltheimer am Donnerstag (5. November) bekannt gab. Produziert wird das Projekt von Reeves selbst sowie Basil Iwanyk und Erica Lee von Thunder Road, Chad Stahelski von 87Eleven Entertainment und Point Grey. Nathan Kahane ist als ausführender Produzent beteiligt.

Regie führt Shannon Tindle, der bereits für ‚Kubo – Der tapfere Samurai‘ verantwortlich war. Das Drehbuch stammt von Ryan und Kaz Firpo. Die Handlung führt zeitlich vor den ersten Kinofilm zurück. John Wick muss darin die sogenannte „Unmögliche Aufgabe“ erfüllen, um sich von seinen Verpflichtungen gegenüber der Hohen Kammer zu befreien und die Erlaubnis zu erhalten, mit seiner großen Liebe Helen zusammenzuleben.

Erstmals wurde das Animationsprojekt bei der CinemaCon 2025 vorgestellt. Damals erklärte Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, dass die Möglichkeiten sowohl im Animationsbereich als auch im John-Wick-Universum nahezu unbegrenzt seien. „Keine Geschichte aus dem ‚John Wick‘-Universum wünschen sich die Fans sehnlicher als die der Unmöglichen Aufgabe“, schilderte er. „Shannons Interpretation dieser Geschichte ist unglaublich, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was John Wick in der Animation alles möglich machen kann.“

Im Sommer 2025 sprach Chad Stahelski über eine mögliche Fortsetzung der Filmreihe. Obwohl John Wick am Ende von ‚John Wick: Kapitel 4‘ offenbar stirbt, habe er bereits eine vielversprechende Geschichte für ‚John Wick: Kapitel 5‘ entwickelt. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ offenbarte der Filmemacher: „Ich werde euch nicht anlügen, das ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Mike Finch – der Autor des vierten Teils, der auch am fünften schreibt – und ich haben eine ziemlich gute Geschichte, die ich wirklich interessant finde.“ Sobald ein 50-seitiger Entwurf vorliege und beide überzeugt seien, wollten sie sich mit Reeves zusammensetzen, um das Konzept weiterzuentwickeln.