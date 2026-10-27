Film Keanu Reeves soll Alan Ritchson im Netflix-Thriller ‚Maelstrom‘ ersetzen

Keanu Reeves attends the Sonic The Hedgehog 3 - UK Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 19:00 Uhr

Keanu Reeves soll die Hauptrolle im geplanten Netflix-Thriller ‚Maelstrom‘ übernehmen.

Wie ‚Deadline‘ unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, ist der ‚Matrix‘-Star als Ersatz für Alan Ritchson vorgesehen, der das Projekt aus bislang unbekannten Gründen verlassen hat. Eine offizielle Bestätigung von Netflix steht allerdings noch aus. Vertreter des Streamingdienstes lehnten es gegenüber dem Branchenmagazin ab, die mögliche Besetzung zu kommentieren. Die Regie soll Jaume Collet-Serra übernehmen.

Obwohl Netflix bislang keine offizielle Inhaltsangabe veröffentlicht hat, sind bereits Einzelheiten zur Handlung bekannt. Die Geschichte spielt innerhalb einer einzigen Nacht und verbindet einen actionreichen Kriminalthriller mit einem Katastrophenszenario. Im Mittelpunkt steht ein US-Federal-Marshal, der die Verlobte eines gefährlichen Waffenhändlers beschützen soll. Die Frau ist bereit, gegen ihren kriminellen Partner auszusagen, um im Gegenzug in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden. Der Marshal bringt sie deshalb an einen vermeintlich sicheren Ort, an dem beide auf weitere Anweisungen warten.

Doch gerade als sie sich dort verschanzt haben, trifft ein gewaltiger Hurrikan auf die Region. Der Sturm unterbricht sämtliche Kommunikationsverbindungen und verhindert, dass der Marshal polizeiliche Verstärkung anfordern kann. Gleichzeitig schickt der Waffenhändler bewaffnete Männer los, um seine Verlobte zu töten und ihre Aussage zu verhindern. Von der Außenwelt abgeschnitten, müssen der Marshal und die Frau zusammenarbeiten, um sowohl die Naturkatastrophe als auch die Angriffe der Verfolger zu überleben. Die Handlung soll sich dabei vollständig auf die Ereignisse dieser einen außergewöhnlich gefährlichen Nacht konzentrieren.

Das Drehbuch basiert auf einem sogenannten ‚Spec Script‘ aus dem Jahr 1993. Die ursprüngliche Fassung stammt von Gregory Fitzpatrick und wurde kürzlich von Mark Bianculli überarbeitet. Mit Reeves als möglichem Hauptdarsteller könnte das lange zurückliegende Projekt nun doch noch verwirklicht werden.

Der Schauspieler wird derzeit auch mit mehreren anderen Filmproduktionen in Verbindung gebracht. Dazu gehört die geplante Neuverfilmung des südkoreanischen Action-Krimis ‚The Gangster, The Cop, The Devil‘ aus dem Jahr 2019. Die amerikanische Version soll für Paramount Pictures entstehen, wobei Horrorregisseur James Wan die Inszenierung übernehmen soll. Die Geschichte handelt von einem Polizisten und einem Gangster, die sich widerwillig zusammenschließen, um einen Serienmörder aufzuspüren. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ befindet sich Reeves in Gesprächen über eine mögliche Rolle in dem Film.

Darüber hinaus wurde im Juni berichtet, dass der Schauspieler an einem neuen ‚Lego‘-Film beteiligt sein könnte. Nach Informationen von ‚Deadline‘ soll er dabei möglicherweise erneut mit Regisseur Josh Cooley zusammenarbeiten, der bereits ‚Toy Story 4′ inszenierte. Das geplante Projekt soll Realfilmaufnahmen und Animation miteinander verbinden und um Reeves‘ Figur herum entwickelt werden.

Zuletzt war der Schauspieler in Jonah Hills Comedy-Drama ‚Outcome‘ zu sehen, das auf ‚Apple TV+‘ veröffentlicht wurde. Im kommenden Jahr wird er außerdem in ‚Sonic the Hedgehog 4‘ zu hören sein. Darin leiht er erneut der beliebten Figur Shadow seine Stimme.